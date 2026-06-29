Integra la UAT a estudiantes de posgrado a la beca Futuro Tamaulipas del ITABEC

Ciudad Victoria, Tam.- 29 de junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece las oportunidades de apoyo para toda su comunidad estudiantil con la incorporación, por primera vez, de estudiantes de posgrado a la beca Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior del ITABEC.

Este beneficio fue dado a conocer durante una reunión informativa en la que participaron responsables de las áreas de posgrado de las facultades y unidades académicas de la UAT en la zona centro, con el propósito de identificar las reglas de operación y el proceso de implementación de la convocatoria.

La inclusión de estudiantes de especialidad, maestría y doctorado representa un avance importante para la Universidad, al ampliar las opciones de apoyo económico dirigidas a quienes continúan su formación profesional y realizan estudios de alto nivel.

En la apertura de la sesión, la Secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, Evelia Reséndez González, destacó que esta incorporación responde al interés del rector Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de ampliar las oportunidades para las y los estudiantes de todos los niveles.

Subrayó que la Universidad cuenta con una oferta de 104 programas de posgrado, y explicó que, si bien 43 de estas especializaciones ya gozan del beneficio otorgado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECIHTI), siempre hacen falta más apoyos para el restante de la matrícula, de ahí la trascendencia de esta convocatoria.

A su vez, la Directora del ITABEC, Norma Leticia Abrego Lerma, reconoció la colaboración de la UAT para acercar esta capacitación a los responsables universitarios e invitó a mantener una comunicación permanente para resolver dudas y apoyar a la mayor cantidad de alumnos posibles, recordando que el instituto está precisamente para servir a la comunidad escolar. Durante la capacitación se explicaron los criterios de elegibilidad, los requisitos documentales y el procedimiento de integración de expedientes, además de resaltar la importancia del trabajo de los enlaces universitarios para orientar a las y los estudiantes durante el proceso de solicitud.

La beca correspondiente al periodo agosto-diciembre 2026, está dirigida a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario y, por primera ocasión, de posgrado que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos mantener un promedio mínimo de 8.0, ser alumnos regulares, no contar con otro apoyo económico similar y acreditar las condiciones previstas en las reglas de operación.

La convocatoria será publicada el próximo 21 de agosto, mientras que la recepción de solicitudes se llevará a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre.