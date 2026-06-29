Impulsan el desarrollo de la Cooperativa Ecoturística Puerto Paraíso: Sectur

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- Con el objetivo de identificar las necesidades del proyecto, definir estrategias y establecer acciones concretas a corto, mediano y largo plazo, el Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, realizó una visita de trabajo a la Cooperativa Ecoturística Puerto Paraíso, ubicada en la sierra de Ciudad Victoria.

Durante su recorrido, el funcionario destacó que “el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa acciones estratégicas orientadas a fortalecer el desarrollo integral de las comunidades y la región, generando mayores oportunidades para todas y todos”.

En la reunión de trabajo sostenida con los integrantes de la Cooperativa Ecoturística Puerto Paraíso, encabezada por su presidente Agustín Ricardo Mendieta Herrera, se analizaron de manera detallada las principales necesidades del proyecto, se definieron estrategias de fortalecimiento y se exploraron diversas posibilidades de implementación.

La visita permitió evaluar el potencial ecoturístico del lugar, revisar los avances actuales y establecer un plan de acción que consolide a Puerto Paraíso como un referente de turismo sustentable en la sierra tamaulipeca, beneficiando directamente a las familias locales mediante la generación de empleo, la preservación del medio ambiente y el impulso económico de la zona.

Asimismo, se revisaron proyectos de infraestructura, capacitación y promoción que permitirán posicionar este destino como una opción atractiva para el turismo de naturaleza, aventura y bienestar, atrayendo visitantes nacionales e internacionales que buscan experiencias auténticas y responsables.

“El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo comunitario y el ecoturismo, mediante el trabajo coordinado con las cooperativas locales para construir un Tamaulipas más próspero, inclusivo y conectado con sus recursos naturales, donde cada comunidad pueda prosperar y mostrar al mundo sus riquezas”, concluyó.