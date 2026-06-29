Por: Raúl Terrazas Barraza

Américo, su trabajo, su fortaleza

A cada aseveración incorrecta y cuyo sentido sea incomodar a funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, es bueno que se realice la aclaración pertinente, máxime si se trata del titular del Poder Ejecutivo, doctor Américo Villarreal Anaya, tal y como se hizo este inicio de semana, ante otra información tendenciosa que fue publicada en un medio gringo.

Mediante una comunicación gubernamental fue señalado que ninguna autoridad del país o del lado americano tiene algún procedimiento basado en acusaciones, ni tampoco ha emitido notificaciones en las que aparezca el nombre del mandatario de Tamaulipas.

Su agenda de trabajo es transparente y se lleva de manera puntual, como sucedió este fin de semana, en el que trabajó en reuniones con la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y funcionarios del gabinete federal, ante quienes lleva a cabo gestiones con miras a elevar las inversiones en obras y beneficios para la población tamaulipeca.

El Gobierno del Estado precisa que las versiones del medio de comunicación extranjero carecen de sustento jurídico y documental verificable; incluso, la misma publicación hace ver que las fuentes de donde obtuvieron la información no están autorizadas para declarar; por tanto, solos se hacen harakiri, porque comentarios basados en palabras que no provienen de nadie jamás serán una prueba de nada y quedan a nivel de chisme.

Villarreal Anaya está dedicado a trabajar, tiene agenda con muchos compromisos; de ahí que, así como estuvo en la capital del país, comenzó la semana en Tampico para intervenir en una reunión de la Agenda 2030; incluso, allá mismo se realizaron los Honores a la Bandera de esta semana.

Para este martes, el mandatario tamaulipeco despachará en sus oficinas de Palacio de Gobierno y atenderá tanto a colaboradores suyos como a personas que han solicitado audiencia para tratar asuntos como integrantes de la sociedad.

Por más que haya intenciones de poner en duda al titular del Poder Ejecutivo, la lógica precisa que serán desmentidas todas las veces que sea necesario, desde el momento en que Villarreal Anaya, como hombre sencillo, profesional y humanista, es percibido así por los ciudadanos de Tamaulipas.

Los otros

Se acabó, se gastó o concluyó, como quiera decirse, la segunda parte del segundo año de trabajo de las y los diputados de la 66 Legislatura, dado que este martes es la última sesión ordinaria del período.

Ante ello, se acordó la designación de quienes formarán parte de la Diputación Permanente que estará al pendiente del receso legislativo de tres meses, el más largo del año. La presidenta es la diputada Lucero Martínez López y lleva como secretarios a los diputados Claudio de Leija Hinojosa, de Madero, y al panista de Reynosa, Gerardo Peña Flores.

En octubre próximo, el primero, para ser exactos, comenzará el último año legislativo de la 66 y, aunque es seguro que una decena de diputadas y diputados repitan al aprovechar las bondades legales que permiten la reelección por una vez, a la vuelta de un año tomarán protesta aquellos que ganen la elección del primer domingo de junio de 2027.

En la propuesta que fue votada mediante cédula depositada en urna, también se eligió a las vocales, porque fueron puras mujeres, ningún varón, cuya responsabilidad recayó en las diputadas Eva Araceli Reyes González, Francisca Castro Armenta, Mayra Benavides Villafranca y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aunque será difícil que entren en funciones.

También se eligieron suplentes y fueron la diputada Patricia Saldívar Cano y sus compañeros Eliphaleth Gómez Lozano y Juan Carlos Zertuche Romero. Durante estos tres meses, quienes no son propietarios en la Diputación Permanente podrán moverse a discreción para amarrar sus proyectos políticos cuanto antes; no vaya a suceder que solo se queden en deseos por la reelección o por convertirse en presidentes municipales de sus pueblos.

En ese mismo asunto de elecciones, en Tamaulipas el Registro Federal de Electores, que tiene a su cargo el licenciado José de Jesús Arredondo Cortez, ya distribuyó más de tres mil 600 formatos de la nueva credencial de elector, con las cuales se sustituyen a las que pierden su vigencia. La novedad es que traen más medidas de seguridad y dan opción a asuntos de inclusión, identidad de género y ascendencia.

No se trata de ir a cambiar la credencial vigente para tener la nueva y más segura; más bien, fue anunciado que, tras la determinación del INE para elevar el grado de seguridad, el documento que se mantiene como identificación oficial ya es entregado a quienes toca renovar el INE.

Por su lado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, participó en la reunión de trabajo entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tuvo como finalidad ampliar los esquemas de coordinación interinstitucional, colaboración técnica e intercambio de información para una mejor rendición de cuentas.

El Secretario General de la ANUIES, doctor Luis Armando González Placencia, y el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presidieron el evento, en el cual el rector de la UAT confirmó la acción institucional de consolidar la transparencia y la rendición de cuentas como disciplina alineada a las políticas de fiscalización para la educación superior.

El producto de la reunión de trabajo fue un convenio firmado por los rectores de las universidades del país para el trabajo conjunto con los entes fiscalizadores, a efecto de que el manejo de los recursos públicos sea documentado de forma escrupulosa, se informe con base en los procedimientos vigentes y se evite todo indicio de corrupción, elementos a los cuales puede y debe incorporarse la participación ciudadana.

Con los rectores trabajaron además en la sesión Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados; David Isaac Ortiz Calzada, secretario general de Fiscalización Superior; y Alfonso Damián Peralta, de la Auditoría Especializada a Entidades Federativas.