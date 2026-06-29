Fortalece UPRR permanencia académica de sus estudiantes con becas institucionales

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y desempeño de las y los estudiantes, así como fortalecer las condiciones que favorecen su permanencia y éxito en la educación superior, la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) llevó a cabo la ceremonia de firma de convenios de las Becas Institucionales correspondientes al cuatrimestre mayo-agosto 2026.

Durante la ceremonia se otorgaron 79 becas institucionales, distribuidas en diferentes modalidades que responden a las características y necesidades de la comunidad estudiantil. De estas, 38 fueron becas de cazador de talentos; 25, para grupos vulnerables; 11, socioeconómicas; 3, académicas; y 2, para hijos de trabajadores de la UPRR, indicó su rector, Héctor Diez Rodríguez.

Señaló que estas becas representan un apoyo importante para las y los estudiantes, ya que cubren un porcentaje de la colegiatura, contribuyendo a reducir las barreras económicas que puedan afectar la continuidad de sus estudios.

Refirió que, a través de este programa, la universidad refrenda su compromiso de generar mayores oportunidades para que las y los jóvenes continúen su formación profesional y alcancen sus metas académicas.

“Estas becas son un reconocimiento al trabajo, la constancia y el talento de nuestras y nuestros estudiantes. En la UPRR seguiremos impulsando acciones que contribuyan a su desarrollo integral y que les permitan continuar preparándose para enfrentar con éxito los retos del futuro”, precisó.

Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por su respaldo permanente a la educación y por impulsar políticas que favorecen el acceso y la permanencia de las y los jóvenes en la educación superior. Asimismo, reconoció el compromiso del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, en el fortalecimiento del desarrollo académico de las y los universitarios.