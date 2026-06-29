DIF Nacional reconoce la operación de programas sociales del DIF Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 28 de 2026.- El Sistema Nacional DIF reconoció la operación de los programas alimentarios, de desarrollo comunitario y de atención a grupos prioritarios que implementa el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, al concluir una gira de supervisión y acompañamiento técnico realizada en diversos municipios de la entidad.

La visita tuvo como propósito dar seguimiento y brindar asesoría técnica para la correcta operación de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2026, además de identificar las buenas prácticas que han permitido fortalecer la atención a personas, familias y grupos de atención prioritaria.

Durante el recorrido por los municipios de El Mante, Antiguo Morelos, Victoria, Llera, Altamira y Tampico, representantes del Sistema Nacional DIF verificaron la operación del Programa de Alimentación Escolar en su modalidad caliente, el funcionamiento de los Comités de Espacios Alimentarios, la atención en escuelas del CONAFE y planteles de educación básica incorporados a la modalidad de canasta alimentaria, así como las condiciones de resguardo, control y distribución de insumos en almacenes municipales.

Asimismo, supervisaron la entrega de apoyos alimentarios correspondientes a los programas Voluntad de Ayudar en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia, además de realizar entrevistas con personas beneficiarias y responsables de la operación municipal para validar el cumplimiento de los lineamientos nacionales.

En materia de Desarrollo Comunitario, la comitiva revisó la operación de los programas Salud y Bienestar Comunitario, Centros de Desarrollo Comunitario Pilares y Grupos Prioritarios en los municipios de Soto la Marina, Abasolo, El Mante, Victoria y Tampico.

También efectuó visitas de seguimiento a personas beneficiarias del programa Lazos de la Esperanza, con el propósito de constatar la correcta aplicación de los apoyos y fortalecer la atención que se brinda a las familias participantes. Como parte de la gira, recorrieron un huerto escolar pedagógico para conocer su implementación y los beneficios que aporta a la comunidad educativa.

Al concluir la visita, José Rodolfo Pérez Ruiz, subdirector de Capacitación y Vinculación Interinstitucional del Sistema Nacional DIF, destacó el trabajo que realiza el Sistema DIF Tamaulipas.

“En general corroboramos que hacen muy buen trabajo en el Sistema DIF Tamaulipas”, expresó.

Los representantes del organismo nacional señalaron que el principal objetivo de la gira fue conocer la operación de los programas para identificar las estrategias y buenas prácticas implementadas en la entidad, mismas que se reflejan en los resultados obtenidos, al ocupar actualmente Tamaulipas el primer lugar nacional en el índice de desempeño.

Con este acompañamiento técnico, el Sistema Nacional DIF refrendó su reconocimiento al trabajo coordinado que realiza el Sistema DIF Tamaulipas para fortalecer los programas de asistencia social, alimentación y desarrollo comunitario, en beneficio de las personas y grupos de atención prioritaria de la entidad.