Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Controversia de nepotismo en SLP y en Tamaulipas aplica ya en 2027

*Hugo Reséndez es el favorito por Victoria y Morena

Nos queda claro que la nueva regla del nepotismo prohibido no se va a operar por el momento en San Luis Potosí, porque de acuerdo al Coordinador Nacional Electoral del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, tras ser cuestionado sobre la postulación de la senadora con licencia Ruth González Silva, quien es esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, podría buscar ser la candidata para sustituir al actual mandatario estatal en 2027.

Para el Verde allá en ese estado tunero, la medida anti nepotismo es exclusiva del partido guinda, lo que no afectará a quiénes se postulen solo por el Verde para competir por algún cargo de elección popular.

Y le apuestan a que hasta que no se agote la fecha límite legal de las posibilidades de una alianza tripartita, que será seguramente a mediados de enero 2027, siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo. Insisten en que se la van a jugar con la esposa del actual gobernador, desafiando la instrucción presidencial sobre elecciones sin nepotismo, escudándose en la legislación que aplicará hasta 2030.

En tanto, esto si aplicará ya en Tamaulipas en la elección que viene 2027, sobre todo en los ayuntamientos, caso específico Reynosa, en donde el Verde ya no podrá tener posiciones como ahora ahí. Así que pueden surgir otros nuevos nombres, otras caras, otras figuras y que no tengan ninguna relación consanguínea con los makitos.

Y está muy clara la ley, pues tiene por objeto prohibir el “nepotismo electoral”, por lo que se propone como un requisito de idoneidad, que las personas que pretendan participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho; o de parentesco de consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán.

Para rematar. De plano el nepotismo ya entra a operar en el 2027 en nuestro estado y Morena ya lo determinó así. La reforma se publicó el 29 de mayo de 2026 en el Periódico Oficial del Estado

Ahora todo se va a arreglar con lo que resulte con las encuestas al menos en Morena. Así que pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- En la Mesa Municipal de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Victoria, encabezadas por el alcalde Lalo Gattás o a veces por el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, y autoridades de los tres órdenes de gobierno siempre dan seguimiento a las acciones que fortalecen la tranquilidad de las familias victorenses. Qué bueno.

2.- Según encuestas aplicadas en la capital del estado, Ciudad Victoria, rumbo al 2027 y por Morena, arroja que el puntero y sin tocar baranda es el abogado Hugo Reséndez Silva, quien trae trabajo de campo, de territorio y conoce las carencias de la gente, sobre todo de los que menos tienen. Así que no pierda de vista al hijo del ex alcalde orgullosamente victorense Tito Reséndez Treviño, quien a su paso por Victoria, dejó huella que aún se recuerda y se comenta en bien de las y los victorenses. Seguramente que con Hugo se volverá a repetir esas buenas obras una vez que alcance la nominación del partido guinda, se cristalice el triunfo y a darle para adelante con “VICTORIA TE QUIERO MÁS”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.