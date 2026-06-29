Consolidan Estado, Federación y municipios acciones para reconstruir el tejido social en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- La reconstrucción del tejido social requiere la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la ciudadanía, afirmó el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, al encabezar, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, la presentación de la Estrategia de Consejos de Paz y Justicia Cívica dirigida a autoridades de Tamaulipas.

La jornada fue organizada por la Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, a cargo de Arlet Fuentes Gallegos, y contó con la participación de Iván Alejandro Méndez Valdéz, director del Área de Generación de Conocimientos Orientados a la Comunidad de la Secretaría de Gobernación.

Al encuentro asistieron presidentas y presidentes municipales, así como enlaces técnicos y jurídicos de los Consejos de Paz y Justicia Cívica de los municipios de Abasolo, Camargo, Casas, González, Güémez, Jaumave, Jiménez, Soto la Marina, Tula, Padilla y Ciudad Victoria, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir la violencia, impulsar la justicia cívica y consolidar comunidades más pacíficas y participativas.

Durante su intervención, Tomás Gloria Requena señaló que la seguridad y la paz social son prioridades para el gobernador Américo Villarreal Anaya; sin embargo, subrayó que uno de los mayores desafíos es atender las causas que originan la violencia desde el núcleo familiar.

“El gobernador ha sido claro al señalar que la reconstrucción del tejido social no es un tema resuelto en ninguna parte del mundo. Hemos avanzado en materia de seguridad, pero hoy enfrentamos un reto distinto: fortalecer a las familias para prevenir la violencia desde su origen” expresó.

El subsecretario destacó que la familia constituye la base del tejido social y que, para lograr una transformación duradera, es indispensable la participación activa y comprometida de la sociedad. En ese sentido, exhortó a las y los servidores públicos municipales a convertirse en promotores de la paz más allá de su responsabilidad institucional, impulsando acciones que fortalezcan la convivencia y la participación ciudadana.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Dirección General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social, por impulsar estrategias que permiten consolidar una política pública enfocada en la prevención de la violencia y la cohesión social.

Por su parte, Arlet Fuentes Gallegos destacó que esta capacitación representa un paso fundamental para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y consolidar una estrategia integral que contribuya a la construcción de comunidades más seguras, solidarias y en paz.

Explicó que la participación de especialistas de la Secretaría de Gobernación permitirá proporcionar herramientas para el correcto funcionamiento de los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, además de avanzar en la integración de estos municipios al Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales a mantener el compromiso con la atención de las causas que generan violencia, fortaleciendo los mecanismos de justicia cívica y promoviendo acciones coordinadas que contribuyan al bienestar, la paz y el desarrollo de las familias tamaulipecas.