Acerca el ITAVU programas de vivienda a familias de Villa de Casas

-Fortalece la coordinación con el Ayuntamiento para facilitar el acceso a programas de regularización, escrituración y mejoramiento de vivienda, brindando mayor certeza patrimonial y bienestar a las familias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- Para que más familias tengan acceso a programas de regularización, escrituración y mejoramiento de vivienda, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la coordinación institucional que permitirá acercar los servicios del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) al municipio de Villa de Casas.

Esta acción forma parte de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a brindar bienestar, seguridad patrimonial y atención directa a quienes más lo necesitan. Siguiendo las instrucciones del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, el ITAVU, encabezado por su director general Manuel Guillermo Treviño Cantú, fortalece el trabajo conjunto con los municipios. Esta coordinación permitirá ampliar el alcance de sus programas en beneficio de las familias tamaulipecas.

Como parte de este compromiso, se llevó a cabo una primera reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Villa de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García, con el propósito de establecer las bases para que dicho municipio forme parte de la Delegación ITAVU Victoria.

Con esta estrategia, las y los habitantes de Villa de Casas podrán acceder con mayor facilidad a servicios relacionados con la regularización de la tenencia de la tierra, escrituración, mejoramiento de vivienda y otras acciones encaminadas a dar certeza jurídica sobre su patrimonio.

Durante el encuentro se refrendó la voluntad de trabajar de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el ITAVU y el Ayuntamiento para fortalecer la atención ciudadana y facilitar que más personas cuenten con herramientas institucionales para mejorar su calidad de vida.

El Instituto mantiene su compromiso de impulsar acciones que promuevan el bienestar social, la justicia patrimonial y el desarrollo ordenado de las comunidades, consolidando un gobierno cercano, sensible y comprometido con la transformación de Tamaulipas.