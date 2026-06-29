A través del Operativo Heroínas y Héroes Paisanos, la SSPT fortalece la asistencia y la seguridad en carreteras

-Alrededor de 3 mil 500 elementos de la Guardia y Tránsito Estatal resguardan las principales vías de comunicación del estado



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- Con el incremento del flujo vehicular por el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reforzó las acciones del Operativo Heroínas y Héroes Paisanos mediante el despliegue de alrededor de 3 mil 500 elementos de la Guardia y Tránsito Estatal en las principales carreteras de la entidad.

“Hay prevención, auxilio y apoyo en todas las rutas y en todos los municipios del Estado”, destacó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El operativo, vigente hasta el 9 de agosto, tiene como objetivo brindar seguridad, orientación y asistencia a las y los connacionales que ingresan al país por la frontera tamaulipeca para dirigirse a destinos turísticos o continuar su trayecto hacia otras entidades de la República Mexicana.

Además del despliegue carretero, la SSPT fortalece la atención a los viajeros a través de las 25 Estaciones Seguras y los destacamentos de la Dirección de Tránsito Estatal, con presencia permanente en las 11 Delegaciones Regionales y 43 coordinaciones municipales de la Guardia Estatal, ofreciendo apoyo, orientación, información y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante su recorrido.