Rompe  Barbacha Fest expectativas, llena El Mante de sabor y visitantes: Turismo

-Viven la fiesta con música, baile y sabor, con el concurso estatal a la mejor barbacoa de Tamaulipas

El Mante, Tamaulipas.- Junio 28 de 2026.- Entre aromas irresistibles, sabores auténticos, música en vivo y un bullicio festivo, se vivió a pleno el Barbacha Fest 2026 en El Mante, Tamaulipas, la ciudad más dulce del planeta.

Un ambiente único donde la tradición, gastronomía y la alegría tamaulipeca se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable, señaló el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

Indicó que el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido un factor importante para impulsar eventos que fortalecen el turismo como una herramienta de desarrollo regional, dónde se promueve la llegada de visitantes, se dinamiza la economía local y se generan oportunidades para comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores, contribuyendo al bienestar de las comunidades y al posicionamiento de los destinos turísticos del estado.

Refirió que cada bocado de barbacoa jugosa, cada nota musical y cada abrazo espontáneo tejieron un lazo invisible pero firme entre todos los presentes, que culminó con el concierto del grupo: El Poder del Norte.

Los galardonados elegidos por el jurado calificador al Mejor Platillo de Barbacoa fueron: Primer lugar, Don Pillo; Segundo lugar Tacos Beba y tercer lugar La Suprema, que se llevaron un premio en efectivo de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

“El Barbacha Fest no es solo una feria más en el calendario, es la prueba viva de que Tamaulipas sigue latiendo con fuerza, con sabor y con orgullo y esa dulzura, la que sale del corazón de su gente y del humo de su barbacoa, es lo que hace que cualquiera que pise estas tierras quiera volver una y otra vez”, concluyó.

En el Barbacha Fest 2026 estuvieron la presidenta municipal de El Mante, Patty Chío; René Lara, presidente municipal de Tula; Armando Martínez, presidente municipal de Altamira; Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, presidente municipal de González, y el diputado Alberto Moctezuma Castillo, entre otros más.