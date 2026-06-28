Reciben PPLs del CEDES Altamira orientación sobre diversidad sexual y cero discriminación

-Con estas acciones se busca prevenir conductas discriminatorias

Altamira, Tamaulipas.- Junio 28 de 2026.- En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+ personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira recibieron una plática informativa respecto a la diversidad sexual y la prevención de la discriminación por esta causa.

​La actividad estuvo a cargo del activista Jesús Humberto Calderón Granados, quien frente a la población varonil expuso su testimonio de vida y los desafíos personales, legales y sociales que aún enfrenta la comunidad LGBT+.

Al abrir estos canales de diálogo, se dota a la población penitenciaria de herramientas para salvaguardar los Derechos Humanos y prevenir conductas discriminatorias, impulsando de esta manera relaciones interpersonales positivas al interior del CEDES.

Yolanda Garibay Caballero, directora de este centro penitenciario reafirmó el compromiso institucional con una reinserción social basada en el respeto y entregó un reconocimiento oficial al ponente por su labor educativa