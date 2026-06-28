Estatales

Reciben PPLs del CEDES Altamira orientación sobre diversidad sexual y cero discriminación

1 hora ago
1 minuto de lectura

-Con estas acciones se busca prevenir conductas discriminatorias

Altamira, Tamaulipas.- Junio 28 de 2026.- En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+ personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira recibieron una plática informativa respecto a la diversidad sexual y la prevención de la discriminación por esta causa.

​La actividad estuvo a cargo del activista Jesús Humberto Calderón Granados, quien frente a la población varonil expuso su testimonio de vida y los desafíos personales, legales y sociales que aún enfrenta la comunidad LGBT+.

Al abrir estos canales de diálogo, se dota a la población penitenciaria de herramientas para salvaguardar los Derechos Humanos y prevenir conductas discriminatorias, impulsando de esta manera relaciones interpersonales positivas al interior del CEDES.

Yolanda Garibay Caballero, directora de este centro penitenciario reafirmó el compromiso institucional con una reinserción social basada en el respeto y entregó un reconocimiento oficial al ponente por su labor educativa

1 hora ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Rompe  Barbacha Fest expectativas, llena El Mante de sabor y visitantes: Turismo

1 hora ago

“Los excelentes servicios educativos de la UAT provienen de la eficiente y estricta aplicación del presupuesto”: Dámaso Anaya

2 horas ago

Presentan 28 PPLs exámenes de primaria y secundaria en CEDES Reynosa

23 horas ago

Acerca Centro LIBRE Victoria programa Leche para el Bienestar a mujeres de la Colonia Echeverría: IMT

24 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button