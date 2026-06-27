Presentan 28 PPLs exámenes de primaria y secundaria en CEDES Reynosa

-A través del ITEA, la población penitenciaria continúa su formación académica

Reynosa, Tamaulipas.- Junio 27 de 2026.- Como parte de la estrategia de reinserción social implementada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) 28 personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Reynosa presentaron sus evaluaciones que acreditan su educación primaria y secundaria.

La aplicación de exámenes estuvo a cargo del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) y benefició a hombres y mujeres que se encuentran en este centro penitenciario.

Del total de población evaluada, cuatro mujeres y 22 hombres presentaron el examen correspondiente al nivel secundaria y dos varones más aplicaron para primaria.

Estas acciones se enmarcan en los ejes de reinserción social establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que reconoce la educación como un factor clave para la reintegración a la vida en sociedad.

Con alianzas como esta, el CEDES Reynosa reafirma su compromiso con la formación integral de las personas privadas de la libertad, fomentando el acceso a la cultura, la educación y el desarrollo personal como herramientas fundamentales del proceso de reinserción social.