POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Yahleel en la cuerda floja, a un paso de la cárcel

La orden de prisión preventiva contra la exfuncionaria de Sedesol, Yahleel “N”, ya fue dictada, pero un amparo evitó que fuera aplicada la acción penal. Lo interesante del caso, es que la susodicha se encuentra en aparente calma, e incluso vierte una declaración, en el sentido de que está protagonizando un acto, al que ella le observa tintes políticos. Se escuda en el hecho de que no manejó recursos financieros y de ahí su tranquilidad.

En su declaración, no se refirió a la vinculación a proceso que se cierne sobre sus hombros por desvío de recursos, tampoco dijo nada sobre la existencia de una carpeta de investigación abierta en Tamaulipas en torno a desempeños en la función pública, en su tiempo de gestión y en el área que estuvo bajo su mando.

Ahora, en el terreno de los hechos, la actual administración fiscal debe contar con elementos de prueba contundentes, se habla de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que estaban destinado a programas sociales, y no son 5 mil pesos o 50 mil, el trascendido se refiere a una suma cercana a los mil millones de pesos.

El caso cobra interés ante la opinión pública, porque la gestión de Yahleel ocurrió durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, y eso de alguna manera le da otro perfil al asunto. Pero las especulaciones son unas y los elementos que se argumentan para la causa penal, son otros; el hecho de que un juez dictara prisión preventiva a la susodicha, es porque hay elementos.

Para fortuna de la susodicha, la prisión preventiva que le fue dictada, no se aplicó porque su defensa gestionó un amparo. Será dentro del plazo constitucional solicitado por la defensa, cuando la jueza resuelva, si Yahleel “N” es vinculada o no a proceso. Mientras tanto, aunque la prisión preventiva ya fue dictada, su ejecución permanece frenada por el amparo presentado por la imputada.

Pero por lo pronto, no se puede negar que la ex secretaria de Sedesol de Tamaulipas, está en la cuerda floja.

DÉFICIT DE PERSONAL EN HOSPITALES PÚBLICOS. – Desde hace algún tiempo, diferentes instituciones de salud en Tamaulipas, principalmente del sistema federal, enfrentan carencias diversas, que van desde medicamentos, instrumental, equipo en mal estado y falta de personal suficiente. El tema lo traemos a este espacio porque la semana cerró con cuando menos dos movimientos de protesta y reclamo por parte de los trabajadores por estas circunstancias, que afectan su desempeño laboral y los hace testigos de las carencias que afectan a los usuarios de estas unidades clínicas y hospitalarias.

Existe una sobrecarga laboral para los empleados que están al frente atendiendo a pacientes, y por consiguiente la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía ha venido a menos. La única voz que se eleva para dar a conocer estas deficiencias, es la sindicalista, que refiere la necesidad de crear cuando menos unas 500 plazas para personal médico especializado, de enfermería y paramédicos.

La circunstancia, es que el movimiento ha crecido particularmente en la zona sur; y refiere que tan solo en el Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar “Carlos Canseco” de Tampico están necesitando 80 elementos para operar con normalidad. Las gestiones sindicales se realizan con autoridades del sistema federal, para resolver lo que ya es calificado como emergencia sanitaria.

El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Adolfo Sierra Medina, declaró a la prensa la precaria situación que viven los nosocomios, además de la falta de recursos humanos especializados, a las carencias de insumos que se registran en los hospitales, hay que agrega que se tiene un limitado stock de suministros.

Este clima de condiciones, ha propiciado que los trabajadores del sector salud de Tamaulipas, sostengan diversos actos de manifestaciones y protestas, que van desde la exigencia de destitución de directivos, a los que acusan de presunto acoso laboral; reclaman transparencia en la asignación de bases sindicales (IMSS Bienestar), mejor infraestructura y termine la escasez de insumos médicos.

Son muchos más reclamos, pero con los citados, podemos darnos cuenta de que el sector salud, visto desde sus trabajadores, tienen muchas demandas para la figura patronal, y que no son precisamente los directores de las unidades, sino las políticas que se imparten desde los más altos mandos. Y siendo francos, la realidad es que el de Macuspana dejó un país quebrado, con muchos problemas, todos tienen que ver con el tema monetario, el cual escasea tremendamente.

Así las cosas, estaremos viendo en los próximos días y semanas aflorar la problemática no sólo del sector salud, sino en otras áreas del servicio público.

MÁS INVESTIGACIONES Y PROCESOS EN CURSO: PEDRAZA MELO. – El caso de Yahleel Abdalá Carmona es sólo un botón de muestra, de lo que está llevando a cabo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, la cual mantiene 250 solicitudes de información bajo reserva, de acuerdo al reporte del compañero, Josué Escamilla, producto de una entrevista con la titular de esa dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo.

Por lo que estamos viendo la Secretaría Anticorrupción, va a meter la escoba hasta debajo de las alfombras, de tal manera que estaremos viendo en el día a día, la realidad de las actuaciones del gobierno antecesor.

Por lo pronto la actual administración del Gobierno estatal, mantiene en reserva 250 solicitudes de información para no afectar investigaciones y procesos en curso, según declaración de la Secretaría Anticorrupción.