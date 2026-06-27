Disfrutan liberación de crías de tortuga lora en Playa Miramar

-Llaman autoridades a no caer en la desinformación de redes sociales y mantenerse informados por los canales oficiales

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Junio 27 de 2026.- Este sábado, decenas de personas vivieron un momento mágico y lleno de emoción al presenciar y disfrutar la liberación de crías de tortuga lora en la Playa Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La actividad se realizó bajo la supervisión y acompañamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, en un esfuerzo conjunto por proteger esta especie emblemática, dijo el titular de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

Adelantó que “habrá más fechas programadas durante la temporada, para que más familias tamaulipecas y visitantes puedan admirar este impresionante proceso ancestral, de una auténtica guerrera del mar, que ha elegido las playas de Tamaulipas para continuar su ciclo de vida”.

También hizo un llamado para realizar un turismo responsable, no afectar el proceso de desove, protección de huevos, ni el regreso al mar de las crías, acatando las recomendaciones de las autoridades.

Estas van desde no tocar, agarrar ni manipular a las crías en ningún momento, mantener una distancia prudente y no rodear a las tortuguitas, evitar el uso de flash en fotos, luces blancas o linternas que puedan desorientarlas, no excavar, pisar ni remover arena en zonas de nidos, no dejar basura en la playa y respetar el entorno natural, entre otras.

El funcionario también hizo un llamado a la responsabilidad, atendiendo las indicaciones oficiales de las autoridades y evitar información que circule en redes sociales, ya que esta suele generar confusión, expectativas falsas de asistencia y desinformación.