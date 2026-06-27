Culminan policías, custodios y guías técnicos formación en Medicina Táctica Policial

-Fueron 33 elementos operativos egresaron del 21º bloque de este curso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 27 de 2026.- Tras un mes de formación en atención prehospitalaria, 33 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) egresaron del vigésimo primer bloque del Curso de Medicina Táctica Policial.

La ceremonia de graduación estuvo encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien reconoció el esfuerzo de 26 hombres y siete mujeres integrantes de la Guardia Estatal, Guías Técnicos, Policía Procesal y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad por agregar estos conocimientos a su formación profesional.

‘’Lleven estas herramientas con humildad con profesionalismo y con la convicción de que cada intervención debe estar guiada por el respeto a la vida, los derechos humanos y los valores que dan sentido a nuestra labor’’, manifestó.

En representación de este bloque, una de las egresadas reiteró su agradecimiento al Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, a la SSPT e instructores por ampliar sus capacidades al servicio de la ciudadanía tamaulipeca y su preparación para actuar con profesionalismo, serenidad y eficacia ante situaciones de riesgo.

‘’Reiteramos nuestro compromiso de continuar capacitándonos para poder responder con profesionalismo a los retos que enfrenta nuestra institución, honrando el uniforme que portamos y la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros’’, externó.

Acompañaron al secretario en la línea de honor, el Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez; el Coordinador General Jurídico y de Transparencia, Igor Mendoza Ruiz; así como los directores de Tránsito Estatal, Juan Manuel Martínez Luévano; de Agrupamientos Policiales, Carlos Gallegos Curiel; de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos, Emilio Mazariegos Gutiérrez; y de la Policía Auxiliar, Eduardo Castillo Andrade.