Consolida la UAT alianza para colocar a profesionales de Enfermería en hospitales de Texas

Ciudad Victoria, Tam.- 27 de junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidó una alianza estratégica para insertar a sus egresados y estudiantes de Enfermería en el campo laboral del estado de Texas, Estados Unidos.

La iniciativa, impulsada por la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, en acuerdo con la empresa de colocación internacional MHHR Corp., consiste en un esquema de reclutamiento y colocación de licenciados en Enfermería de la UAT para laborar legalmente en instituciones de salud y complejos hospitalarios de la entidad estadunidense a través de la Visa TN.

El proyecto responde a la alta demanda que registra el sector salud en Texas, que presenta un déficit severo de personal en este campo de la salud.

Ante este escenario, la empresa de colocación internacional reconoce la calidad educativa de la UAT, permitiendo que estos profesionales, debidamente titulados, puedan ejercer formalmente en el extranjero.

En este marco, y bajo la coordinación de la Secretaría de Vinculación, se llevó a cabo una serie de jornadas informativas en las facultades de Enfermería de las zonas norte, centro y sur del estado, donde decenas de egresados iniciaron su proceso de evaluación.

El programa brinda un acompañamiento integral, desde el reclutamiento y apoyo de vivienda, hasta la contratación con sueldos competitivos y financiamiento para certificaciones, asegurando el acceso equitativo a esta oportunidad global.

Por otra parte, la convocatoria impacta positivamente a los pasantes de noveno y décimo semestre que cursan su servicio social, quienes pueden identificar y acreditar a tiempo los requisitos obligatorios de EE. UU., tales como el nivel de inglés avanzado y la correspondiente certificación NCLEX-RN, indispensables para ejercer legalmente la enfermería en Texas.

Finalmente, las autoridades universitarias resaltaron que el sello distintivo del profesional de Enfermería de la UAT radica en su enfoque humanista, cualidad que se ha fortalecido con el modelo educativo que impulsa la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado. Esta calidez y trato humano complementan el entorno tecnológico norteamericano, posicionando a Tamaulipas con casos de éxito vigentes en Estados Unidos y a nivel internacional.

Para mayores informes, la institución pone a disposición el correo de orientación: idelosreyes@docentes.uat.edu.mx de la Secretaría de Vinculación de la UAT.