Celebra Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario primera sesión del 2026

-Se plantearon reformas al Programa Tamaulipas Emplea para la inclusión de personas privadas de la libertad.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 27 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer el impulso al autoempleo en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad, personal de la Dirección de Reinserción Social y Servicios Post Penales y el Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participaron en la primera sesión del 2026 del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario.

Entre los puntos abordados en esta reunión celebrada de manera virtual, destacó la propuesta de reformar algunos requisitos del Programa Tamaulipas Emplea con la finalidad de facilitar el acceso a las personas privadas de la libertad (PPLs) que desarrollan actividades económicas al interior de los centros penitenciarios.

Para garantizar acciones integrales en esta materia, el Comité está conformado por las secretarías de Seguridad Pública, Economía, del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, así como instituciones educativas de nivel superior y comisiones de Derechos Humanos, lo que se traduce en proyectos que permiten la vinculación laboral entre PPLs y empresas locales y el incremento de actividades económicas al interior de los CEDES.

Ejemplo de ello es la instalación de dos bloqueras en los CEDES de Ciudad Victoria y Reynosa, a través de las cuales se incluye el ramo de la construcción en la oferta laboral de estos centros.

A través de su Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social y del Voluntariado, la SSPT continúa trabajando para prevenir la reincidencia delictiva y lograr una reintegración efectiva de la población en los cinco CEDES de Tamaulipas.