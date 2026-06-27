Acerca Centro LIBRE Victoria programa Leche para el Bienestar a mujeres de la Colonia Echeverría: IMT

Ciudad Victoria, Tamaulipas..- Junio 27 de 2026.- Como parte del trabajo transversal que impulsa el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), el Centro LIBRE Victoria vinculó la entrega de 31 tarjetas del programa Leche para el Bienestar a integrantes del Círculo Violeta del programa Lazos del Bienestar, del Sistema DIF Tamaulipas, beneficiando a 50 familias del polígono de la Colonia Echeverría, informó la Directora General del IMT, Marcia Benavides Villafranca.

Durante la jornada también se brindó información sobre los beneficios de este programa federal y se orientó a las asistentes para facilitar su acceso al apoyo.

Benavides Villafranca destacó que los Centros LIBRE para las Mujeres son espacios seguros donde las tamaulipecas pueden recibir atención psicológica, asesoría jurídica, orientación, talleres de desarrollo personal y acompañamiento integral. Además, promueven la vinculación con programas sociales y servicios que contribuyen a mejorar el bienestar de las mujeres y sus familias.