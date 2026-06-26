Proyectan talento estudiantil y docente de la UPV en revista científica internacional

Ciudad Victoria.- Junio 26 de 2026. Como resultado de su destacada participación en el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial (COMIA 2026), estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) publicarán artículos en una revista científica internacional.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, resaltó que son cuatro los trabajos de investigación que se publicarán en la serie Communications in Computer and Information Science (CCIS) de Springer, una de las editoriales científicas más reconocidas a nivel mundial.

Informó que los trabajos abordan aplicaciones de inteligencia artificial en áreas estratégicas como la salud, la agricultura y los sistemas inteligentes embebidos. Uno se titula: “Comparative Study of Phonocardiogram Classification Using Time-Frequency Transforms and Convolutional Neural Networks”, realizado por Mario Enrique García Luna, el Dr. Said Polanco Martagón, el Dr. Yahir Hernández Mier y el Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda.

Otro es “Impact Analysis of Convolutional Neural Network Quantization on Low-Cost Microcontrollers”, cuya autoría corresponde a Alexis Gabriel Saldaña Carvajal, Victoria Elizabeth Juárez Morales y el Dr. Said Polanco Martagón.

Mientras que otro artículo lleva por nombre “A Two-Stage Mobile Vision System for Orange Segmentation and Real-Time Detection of Sooty Mold and Fruit Fly Damage in Regional Oranges”, obra de Aníbal González Tovar, Ángel Dagoberto Cantú Castro, el Dr. Said Polanco Martagón y Christian Alejandro Saldaña Calderón.

Y, finalmente, la investigación de Karina Lizeth Arévalo Flores, Carlos Antonio Bocanegra González y el Dr. Said Polanco Martagón se llama “Mobile Support System for Pulmonary Auscultation Based on MobileNet and STFT Spectrograms”.

Subrayó que el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial es el foro académico más importante del país en esta área, por lo que la participación de estudiantes y docentes adquiere especial relevancia al brindar visibilidad internacional a las investigaciones desarrolladas en la UPV.

Enfatizó que estas acciones son resultado de las políticas educativas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, reflejando la calidad académica y científica de estudiantes y docentes especialistas de la universidad, así como el compromiso institucional de formar profesionistas de calidad que generen soluciones innovadoras a problemas reales mediante el uso adecuado de la inteligencia artificial.