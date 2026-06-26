Promueven alumnos del CBTA 271 venta de productos elaborados en prácticas de la carrera de Técnico Agropecuario

Porque la práctica es sumamente importante en la carrera de Técnico Agropecuario, alumnos del CBTA 271 promueven la venta de productos elaborados dentro de sus prácticas.

Queso, chorizo, huevo de patio, salsa macha y shampoo de sábila y romero sin sal, son los productos que promueven los alumnos de 4AMTA del Cbta 271.

El Ing. Leonel Córdoba Montes, en su calidad de director de esta reconocida institución de educación media superior en el municipio es quien informa sobre el particular, indicando que en dichas prácticas se cuenta con todo el apoyo del catedrático de la asignatura, puntualizando que en este caso, la elaboración de productos dentro de la carrera de Técnico Agropecuario, les podría a los estudiantes autoemplearse, pues ese es uno de los objetivos de las carreras que imparte en la institución a su cargo.

Se da a conocer que todos los productos se elaboran bajo las más estrictas normas de higiene y que en el caso del shampoo es 100% artesanal a base de sábila y romero, libres de parabenos y sodio también preparado por alumnos del 4AMTA de la carrera de Técnico Agropecuario.