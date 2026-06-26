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Participó el Grupo de Danza del COBAT 16 en ceremonia de fin de cursos de la Misión Cultural de La Pesca

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Brillante fue la participación que tuvo el Grupo de Danza del COBAT 16 en la ceremonia de fin de cursos de la Misión Cultural Rural 11F que atiende en La Pesca, que se llevó a cabo el pasado lunes, donde se entregaron diplomas y reconocimientos a quienes forman parte de esta institución  que brinda capacitación en artes y oficios, así como educación básica a personas mayores de 15 años y que además  fomenta el bienestar colectivo.

La Mtra. Juana Irene Hernández Cadenas en su calidad de Directora del COBAT 16, dijo que agradecía al Mtro. Andrés Medellín Manzano, Director de la Misión Cultural por la invitación al Grupo de Danza para una presentación en la ceremonia de clausura de cursos.

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