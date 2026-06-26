Marca Tamaulipas precedente nacional al incorporar a niñas y niños migrantes al Programa Becas para el Bienestar Rita Cetina

Matamoros, Tamaulipas.- Junio 26 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) logró, por primera vez en el país, la inclusión de niñas y niños de diversas nacionalidades en el Programa Becas para el Bienestar Rita Cetina, consolidando un hecho sin precedentes que fortalece la protección de los derechos de la infancia en situación de movilidad.

La acción se concretó durante la entrega de tarjetas a madres y padres de familia realizada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Matamoros. En este evento, además de las familias tamaulipecas beneficiadas, se incorporó por primera ocasión a madres y padres extranjeros con hijas e hijos inscritos en el sistema educativo, permitiendo que la niñez migrante acceda a este apoyo sin distinción de nacionalidad o condición migratoria.

En representación de Juan José Rodríguez Alvarado, director general del ITM, la directora de Vinculación, Ruth Martínez Rodríguez, destacó que este avance representa mucho más que la incorporación de nuevos beneficiarios a un programa social.

“Este beneficio no es un gesto aislado, sino el resultado de un trabajo coordinado entre instituciones comprometidas con la inclusión. La protección de los derechos humanos debe llegar a cada niña y cada niño, sin importar su origen. Para el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, la niñez en movilidad es una prioridad, y nuestro compromiso es generar mejores condiciones para que su estancia en Tamaulipas sea más digna y con mayores oportunidades de desarrollo”, expresó.

Añadió que con esta medida, Tamaulipas se coloca a la vanguardia en la construcción de políticas públicas inclusivas, al ampliar el alcance de los programas sociales para garantizar el acceso a derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en contexto de movilidad.

Indicó que esta acción se enmarca en la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha establecido como prioridad la atención integral de la niñez y la protección de los derechos humanos, impulsando estrategias que promuevan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de los sectores más vulnerables.

El logro es resultado del trabajo coordinado entre el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Tamaulipas, encabezada por Nadia Ochoa Becerra, cuya disposición y compromiso hicieron posible la implementación de esta iniciativa innovadora.