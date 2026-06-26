Lidera Tamaulipas reunión nacional de funcionarios fiscales

“Seguiremos construyendo acuerdos para que las finanzas públicas sean una herramienta de desarrollo, estabilidad y bienestar para las familias”: Carlos Irán Ramírez González

Tampico, Tamaulipas.- Junio 26 de 2026.- Con la participación de secretarias y secretarios de Finanzas de las entidades federativas del país, así como de funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue inaugurada en Tampico, la CCCLXX Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026, uno de los encuentros más relevantes del federalismo hacendario en México.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, quien dio la bienvenida a las delegaciones estatales y federales, destacando la presencia de Fernando Renoir Baca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; Roberto Carlos Fernández González, tesorero de la Federación; así como de representantes del Servicio de Administración Tributaria y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En este marco, el jueves 25 de junio se llevó a cabo el Foro de Gestión Integral de Riesgos, con la participación de representantes de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de Agroasemex y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quienes compartieron experiencias y perspectivas sobre la gestión integral de riesgos, la prevención, el aseguramiento y los mecanismos financieros para fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.

El Secretario de Finanzas destacó que la presencia de autoridades hacendarias de todo el país en Tamaulipas, también permite mostrar la capacidad logística, turística y económica de la zona sur del estado, particularmente de Tampico, como sede de eventos nacionales de alto nivel.

“Que Tamaulipas sea sede de esta reunión nacional habla de la confianza institucional que hoy proyecta nuestro estado. Recibir a las y los líderes financieros del país nos permite compartir experiencias, fortalecer la coordinación con la Federación y materializar la visión del Gobernador Américo Villarreal Anaya de seguir construyendo acuerdos para que las finanzas públicas sean una herramienta de desarrollo, estabilidad y bienestar para las familias.”, afirmó.

Con la realización de la CCCLXX Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026, Tamaulipas se coloca en el centro de la conversación hacendaria nacional y refrenda su compromiso con una administración pública ordenada, transparente y orientada al bienestar de las familias.