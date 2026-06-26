Invierte Gobierno de Tamaulipas 270 MDP en educación media superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 26 de 2026.- Con una inversión de 270 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), fortalecerá durante el ejercicio 2026 los planteles escolares del nivel medio superior mediante la construcción y ampliación de escuelas en distintos municipios de la entidad.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui detalló que entre las obras que están por iniciar se encuentra la construcción de un nuevo CBTIS en Reynosa, la ampliación del CBTIS No. 302 y la segunda etapa del CETMAR en Altamira. Proyectos que contribuirán a ampliar la capacidad instalada y mejorar las condiciones para la formación de las y los estudiantes.

Asimismo, anunció el arranque de seis Telebachilleratos Comunitarios “Margarita Maza de Juárez”, que se construirán en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico y Altamira, con el propósito de acercar mayores oportunidades de educación media superior.

Castillo Sagástegui agregó que también se construye nueva infraestructura educativa en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y El Mante, municipios donde el crecimiento de la matrícula hace necesaria la creación de más espacios educativos.

Finalmente, señaló que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, impulsando espacios dignos y funcionales que contribuyan al desarrollo académico de las y los jóvenes tamaulipecos.