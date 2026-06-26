Garantizan SIPINNA Tamaulipas y la SSP acceso al programa Leche del Bienestar para niñas y niños en Centros de Ejecución de Sanciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 26 de 2026.- El Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado establecieron una estrategia de colaboración institucional para incorporar al programa Leche del Bienestar a niñas y niños que permanecen junto a sus madres en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.

Esta coordinación interinstitucional tiene como propósito garantizar que este beneficio alimentario llegue a las niñas y niños que serán incorporados al programa, fortaleciendo el acceso a una nutrición adecuada y contribuyendo al desarrollo integral de la infancia, sin distinción de las circunstancias o contextos en los que se encuentren.

La Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, destacó que la incorporación de esta población infantil al programa representa un paso importante para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales.

“Siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas trabajamos para que ninguna niña o niño quede excluido de los programas y acciones que contribuyen a su bienestar. La colaboración con Leche del Bienestar busca garantizar el acceso efectivo a una alimentación nutritiva y de calidad, protegiendo un derecho fundamental para su desarrollo integral. Nuestro compromiso es reducir brechas de desigualdad y asegurar que la protección de los derechos de la niñez llegue a todos los espacios y contextos”, señaló.

El programa Leche del Bienestar constituye un apoyo nutricional fundamental durante las primeras etapas de vida, favoreciendo el crecimiento saludable y el desarrollo físico y cognitivo de niñas y niños.

Con esta acción conjunta, SIPINNA Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública refrendan su compromiso con la protección integral de la niñez mediante políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso equitativo a programas orientados al bienestar y la calidad de vida.