EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues los fanáticos del ex presidente AMLO no se acuerdan de que antes de que éste llegara a la presidencia en México ya había carreteras, hospitales, aeropuertos, escuelas, fábricas y toda una estructura que le daba vida y desarrollo a nuestra nación…Prefieren hacerse a la idea de que México nació con la llegada de AMLO al poder o intentar convencerse de que hasta antes de la llegada del mesías todo era un desorden en el país…Claro que en los anteriores tiempos del PRIAN había yerros y fallas en la conducción de México, pues gobernaban personas con virtudes y con defectos como cualquier ser humano…Hubo mucha corrupción, es más brotaba por todos lados…Pero en lo que van de estos ochos años de la mentada transformación nada ha cambiado y es que siguen los mismos vicios y las mismas corruptelas por parte de quienes ahora tienen el poder…Es más salieron más sinvergüenzas de los que estaban antes…Había corrupción en el pasado?…Si…Pero había medicinas en los hospitales para los pacientes…Había corrupción en tiempos del PRIAN?…Si…Pero con todo y esto había dinero y apoyos para el campo, hasta para que compraran trilladoras y tractores…Desde hace ocho años los de MORENA dicen que se terminó la corrupción y que ahora si hay dinero en el gobierno, pero los apoyos a la educación se han reducido de manera drástica, la gente se muere en los hospitales públicos en donde no se cuenta en ocasiones ni siquiera con Paracetamol…El campo abandonado como nunca en la historia…Los precios de los artículos de la canasta básica por los cielos…En donde está ese que según la presidenta SHEIUMBAUM es el pueblo más feliz del mundo?…Por cierto los gobiernos de la izquierda están cayendo en las urnas y este pasado fin de semana se dio la derrota del candidato oficial de los zurdos de Colombia…En fin como decían los de antes, no hay mal que por bien no venga…Lo cierto es que se le están acabando los aliados de los países de la región a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM y es que la izquierda más feroz, autoritaria y extremista está cayendo en las urnas electorales…Hablando de CLAUDIA pues sigue sin asistir a los partidos mundialistas de nuestra selección de futbol…Subió unas fotos en donde encerrada con su marido estaba siguiendo las incidencias del partido entre México y Chequia alejada del monstruo de las 80 mil gargantas al que tanto pavor le tiene con todo y la “inmensa” popularidad que presume tener…En temas locales en verdad que a los adversarios de la alcaldesa GLYNNIS se les tapan en el día a día los argumentos, las razones y los pretextos para pegarle en el ánimo de la gente…El cambio que está teniendo el rostro urbano de Soto la Marina es como si se tratara de restregarles en la cara como se debe de trabajar desde la presidencia municipal en el mejoramiento de la vida diaria del colectivo marsoteño a través de mejores calles y mejor sistema de drenaje entre otras acciones en las que la joven alcaldesa sigue haciendo camino al andar…La politiquería es el último recurso de sus adversarios cuando a la mano no tienen los argumentos para el descredito con números en la mano respecto del trabajo y las acciones que ha estado desarrollando desde el primer día de su administración…Cuando el interés político se pone encima del interés de la sociedad muchos prefieren no ver el trabajo que está encabezando GLYNNIS y por ello es que tratan de buscar aquí allá y más allá algún detalle por insignificante que sea para pegarle y tratar con ello de bajarle puntos en la aceptación de la comunidad, pero no lo han podido lograr porque nuestra gente así como es sumamente crítica, también es sumamente agradecida cuando sienten y ven que un gobierno local como el actual les está cumpliendo en sus demandas de mas y mejores servicios…Lo demás es solamente grilla barata, de esa que no rinde y no genera más que hartazgo entre la gente…En otro orden de ideas el Lic. TOÑO SILVA se mueve como pez en el agua en su cargo como Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal y bajo las órdenes directas de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Aparte del trabajo diario y de rutina en el palacio municipal que no es poco creo que el Lic. TOÑO SILVA podría jugar un papel por demás importante y primordial en la campaña de GLYNNIS si ella decide en su momento ir por su propia reelección…Pienso…Para saber eso de que GLYNNIS va o no va en la boleta electoral del 2027 ya faltan unos dos o tres meses a lo más y ya a partir de ahí se recorrerá el telón de esta duda que trae a la clase política local con el Jesús en la boca…Pues ya empezaron a llegar las despensas del Programa Bienestar del Estado de acuerdo a lo que me comentó el Delegado en Soto la Marina RAUL RAMIREZ MIRELES…Estaba programado un evento oficial de inicio de las entregas de este apoyo estatal, pero hasta el momento de redactar estas líneas aun no teníamos conocimiento si se habría o no realizado…Pero lo más importante es que ya llegaron las despensas a suelo marsoteño en beneficio de cientos de familias vulnerables…Hablando de funcionarios del estado de nuestro municipio en el ITEA a cargo de LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA culminaron su jornada de acreditación en esta semana…De los resultados que se generaron ya platicaremos con LUIS FELIPE en esta próxima semana…Pues los posesionarios de más de una docena de predios ubicados en una manzana de la Colonia Tres de Septiembre ya han entregado los documentos que amparan su respectiva posesión ante el Sindico TOÑO HINOJOSA ARELLANO y es que se autorizó por parte del Congreso del Estado el trámite de regularización para que puedan escriturar dichos solares…Esta área de la referida colonia fue repartida por el ex alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA durante su segundo periodo cuando MANUEL CAVAZOS LERMA era el gobernador…Pues me comentó el dirigente de la CNC local ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ que falta poco tiempo para el periodo de trillas del maíz allá por la zona de riego…Hubo suficiente agua de la Presa “Vicente Guerrero” y el agua del cielo también les estuvo cayendo de manera continua por lo que se espera una buena cosecha por hectárea…Como siempre desde los tiempos de la 4T lo que preocupa a los agricultores es el precio al que les van a pagar por cada tonelada cosechada…En fin, DIOS los ayude…Pues el periodo de graduaciones escolares está a todo lo que da en Soto la Marina y con ello se está dando la reactivación del comercio que tiene que ver con la venta de ropa y calzado así como las estéticas y es que en estas ceremonias no solamente los alumnos quieren lucir bien, también los papás, padrinos e invitados desean asistir de lo más presentables…Las florerías con su venta de ramos también están pasando por una excelente racha…Que bueno…Por otro lado me comenta el Director de la Escuela Primaria “Felipe de la Garza”, ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ que este próximo lunes se desarrollará la ceremonia de entrega de certificados a la generación 2020-2026 a partir de las nueve de la mañana en el auditorio local…Son 60 los alumnos que estarán egresando me comentó el director de este prestigiado plantel educativo…Con butacas en las gradas y un nuevo diseño en su entrada más algunas otras adecuaciones es como luce en la actualidad el remodelado gimnasio municipal con duela y canastas nuevas…Fue esta una iniciativa de la alcaldesa GLYNNIS, misma que le planteó al gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA quien a través de su Secretario de Obras Publicas, PEDRO CEPEDA ANAYA puso manos a la obra y de esta manera los deportistas que utilizan este espacio ahora desarrollan sus actividades dentro de un mejor entorno…Falleció el buen amigo LALO HERNANDEZ esta semana…Mis saludos para su esposa y demás familiares…Le gustó mucho la política y se le ubicó siempre dentro del grupo TAVARES-BARRIENTOS…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…