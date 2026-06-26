En homenaje solemne reconoce la UAT trayectoria de 215 docentes

Ciudad Victoria, Tam.-26 de junio de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su compromiso con la excelencia educativa durante la Asamblea Universitaria Solemne, en la cual el rector Dámaso Anaya Alvarado entregó reconocimientos a la trayectoria docente del personal académico de la máxima casa de estudios del estado.

Teniendo como escenario la Facultad de Enfermería Victoria, se llevó a cabo este significativo homenaje que distinguió de manera pública, mediante la entrega de diplomas, estímulos económicos y medallas conmemorativas, a 215 trabajadores académicos sindicalizados que han cumplido desde 15 hasta 45 años de servicio ininterrumpido en las aulas de la UAT.

Durante su mensaje de felicitación y agradecimiento subrayó que la verdadera fortaleza de la UAT no se mide por su infraestructura o indicadores, sino por las personas que le dan sentido a su misión: “Celebramos vidas dedicadas a enseñar, celebramos la vocación que transforma destinos. Son ustedes quienes generación tras generación han acompañado los sueños de miles de jóvenes tamaulipecos”, expresó.

Asimismo, en la sexta edición de la entrega de este galardón, el rector destacó que desde 2022, y como resultado del diálogo permanente con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT, este encuentro evolucionó de festejos independientes en cada facultad hacia una asamblea solemne para honrar, como una sola institución, a la comunidad docente.

Durante la sesión, el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, reconoció la apertura y el sentido humanista de la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, agradeciendo el cumplimiento y la materialización de los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo en favor de la estabilidad y progreso de la Universidad, consolidándose hoy como un pilar que enaltece la labor educativa frente a grupo.

Como parte de los galardonados de la ceremonia, Galván Velazco, junto a la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez, entregó un reconocimiento institucional al rector, en distinción a sus 35 años de trayectoria docente en las aulas de esta casa de estudios.

El emotivo acto contó la asistencia de los integrantes del gabinete rectoral, directoras y directores de las diversas dependencias de la UAT, así como de maestros y alumnos asambleístas, personal administrativo y la comunidad universitaria en general.