Distinguen jardines de niños a la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez como madrina de egresados

Jardines de Niños del municipio distinguieron a la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez como madrina de las generaciones que egresaron dentro del presente ciclo escolar 2025/2026.

En el Jardín de Niños “Manuel Cavazos Lerma” del Ejido La Piedra, la presidenta municipal dijo que con con mucha alegría y cariño, tuvo el honor de acompañarlos a los pequeñitos del preescolar, como madrina de generación saliente.

En su red social, la alcaldesa expresó: “ser parte de este momento tan especial, lleno de sueños, emociones y nuevos comienzos, es una experiencia que llevaré siempre en mi corazón. Felicito a cada uno de los graduados por este importante logro, así como a sus familias y maestras por el amor y esfuerzo que han puesto en su formación”, y les deseó un futuro lleno de éxitos y muchas bendiciones.

De la misma manera, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez asistió como madrina de generación del Jardín de Niños “Herlinda Treviño de Balboa”, agradeciendo profundamente la distinción que recibo con mucho cariño, “representa la confianza y el afecto de una comunidad educativa comprometida con la formación de nuestras niñas y niños”.

Glynnis felicitó a cada uno de los pequeños graduados por este importante logro, así como a sus familias y maestras que los acompañaron en este hermoso camino y les deseo que sigan creciendo, aprendiendo y persiguiendo sus sueños con entusiasmo y alegría.

También la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez fue distinguida como madrina de la generación 2024–2026 del Jardín de Niños “Cri Cri”, a cuyos egresados felicitó efusivamente, deseándoles éxito en la nueva etapa académica que están por comenzar,

La Alcaldesa agradeció la confianza que le brindaron para formar parte de este momento tan especial en la vida de las niñas y niños de dicho preescolar, señalando que verlos concluir esta etapa llena de aprendizajes, juegos y grandes experiencias es motivo de orgullo para sus familias, maestros y para toda nuestra comunidad.

Reconoció la presidenta municipal a las maestras, maestros y padres de familia, por esfuerzo y compromiso han sido parte fundamental de la formación de los pequeñitos que egresan del preescolar.