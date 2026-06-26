Construyen SABG y COLTAM un gobierno justo a través de la evaluación de programas y gasto federalizado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 26 de 2026.- Con el objetivo de coordinar la colaboración interinstitucional para la realización de evaluaciones a programas y fondos de gasto federalizado, se llevó a cabo la firma del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo y El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) a cargo de Marco Antonio Moreno Castellanos.

Ambos funcionarios coincidieron en señalar que la vinculación entre la academia y el servicio público es fundamental para construir un gobierno más justo, abierto y cercano a la ciudadanía.

“Este acuerdo estratégico busca conjuntar esfuerzos, recursos y capacidades para diseñar e implementar acciones conjuntas que promuevan la eficiencia institucional en materia de evaluaciones” expresó Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Expresó que con estas acciones, se cumplen las metas de trabajo que establece el gobernador Américo Villarreal Anaya, de mejorar el desempeño de los programas y fondos federales, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando que los recursos públicos produzcan un mayor beneficio para las familias tamaulipecas.

Como testigo de honor en este evento, estuvo Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Asimismo, firmaron y respaldaron este compromiso América Lorena González Cisneros, directora general de Mejora de la Gestión y Anticorrupción, así como Diego Antonio Díaz Vicencio, Director de Mejora de la Gestión Pública, ambos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; por parte de la institución educativa, Virgilio López Medina, secretario general y Andrés Medrano Maydon, coordinador general Académico.