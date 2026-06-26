Consolida SEDUMA alianza social para preservar ecosistemas costeros

​Gobierno, comunidad educativa y sociedad suman esfuerzos para restaurar manglares, fortalecer la educación ambiental y proteger la riqueza natural de La Pesca

Soto la Marina, Tamaulipas.- Junio 26 de 2026.- Con acciones que ayudan a reducir el impacto de tormentas y huracanes, favorecen la reproducción de especies y fortalecen la economía de las comunidades costeras, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente llevó a cabo una jornada de impulso de la educación ambiental y la conservación de manglares, realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, en La Pesca.

El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del sector educativo, organizaciones civiles, estudiantes y familias, quienes refrendaron su compromiso con la recuperación de estos ecosistemas, fundamentales para proteger las costas, capturar carbono y preservar la riqueza natural de la región.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó que la educación ambiental es una de las vías más efectivas para generar cambios duraderos, al sembrar desde la infancia valores de respeto y responsabilidad hacia la naturaleza.

“Cuando se cuida un árbol, el agua o una especie, el beneficio es inmediato. Se genera sombra, alimento, refugio y mejores condiciones para todos. Hoy estamos sembrando una semilla en estas niñas, niños y jóvenes para normalizar el cuidado del medio ambiente”, expresó.

Señaló que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el municipio, la Federación, el Congreso, las instituciones educativas y la sociedad permite construir un círculo virtuoso en favor del entorno. Estas pequeñas acciones, agregó, “pueden convertirse en grandes resultados para conservar la playa, fortalecer la pesca, impulsar el turismo responsable y crear oportunidades económicas para las familias”.

La alcaldesa, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, reconoció el esfuerzo de ciudadanos y agrupaciones que trabajan de manera permanente por el bienestar de La Pesca, a la que calificó como una de las mayores riquezas naturales de Tamaulipas.

“Muchas gracias a todas y todos por seguir poniendo su granito de arena para cuidar no solo nuestras playas, sino cada una de las bellezas naturales de nuestro municipio”, manifestó.

El Rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, Guadalupe Acosta Villarreal, reiteró la disposición de la comunidad universitaria para colaborar en proyectos de investigación, reproducción de plantas y recuperación de la vegetación costera.

Como parte de la jornada, se realizó un recorrido en lancha por el río Soto la Marina para visitar las zonas reforestadas con mangle y conocer los avances de su recuperación. Durante el trayecto, constataron la importancia de dar seguimiento a estas áreas, cuya restauración contribuye a proteger las riberas, brindar refugio a diversas especies y conservar el equilibrio ambiental de este valioso ecosistema costero.

Al evento asistieron el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes; la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Yuriria Iturbe Vázquez; el titular de la Secretaría de Marina, capitán de puerto, Wenceslao Salinas García; el titular de la Oficina de Representación de la Conafor en Tamaulipas, Carlos Argueta Spínola; el director general del Instituto de la Juventud, Óscar Azael Rodríguez Perales; el director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú; la directora de Prospección de Turismo, Rebeca Rodríguez Hernández; el presidente de la asociación civil Mejora Tu Playa, Hugo Daniel De La Garza Treviño; y la representante de Eco Ave, Juana Magdaly Dapa Morales.

Con estas actividades, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece una política ambiental cercana a la gente, basada en la participación social, la formación de nuevas generaciones y la coordinación institucional para conservar los recursos naturales que dan identidad, seguridad y sustento a las comunidades de Tamaulipas.