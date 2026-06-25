Se integra formalmente la UAT en la Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento del Servicio Público

El rector Dámaso Anaya firmó el convenio convocado por la Secretaría de Economía del Gobierno de México, que reúne a las principales instituciones de educación superior del país, entre ellas, la UNAM

Ciudad de México, 25 de junio de 2026.- La Secretaría de Economía del Gobierno de México integró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la firma del convenio para el Fortalecimiento del Servicio Público, una iniciativa que reúne a las principales instituciones de educación superior del país, públicas y privadas, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el evento celebrado este jueves en la sede de esta secretaría en la Ciudad de México, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado aseveró que la educación universitaria debe ser la primera opción para el desarrollo de los nuevos funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.

Ante importantes autoridades de la dependencia federal y de instituciones como la UNAM, a través de su Facultad de Economía; la Universidad Anáhuac-México; la Universidad Iberoamericana; la Universidad Panamericana; el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el titular de la UAT destacó temas como el liderazgo ético, la formación integral, la transformación digital, la innovación gubernamental y la actualización permanente de competencias para el sector público.

El rector Dámaso Anaya expuso el tema de la Educación Dual y la Formación Técnica para la Competitividad Nacional, y expresó:

“La educación necesita salir al mundo, conectar con los procesos productivos, entender las dinámicas del sector público y privado, y regresar fortalecida con experiencia real. Esa convicción ha sido el hilo conductor del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que dirige nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; que no solo busca preparar a los jóvenes para trabajar, sino educarlos para la vida”.

Con esto, subrayó las experiencias de la UAT en la educación dual, modelo que rompe barreras teóricas al permitir que los estudiantes consoliden conocimientos mediante la práctica directa; y señaló el compromiso que significa este convenio para codiseñar trayectorias formativas bilaterales donde el Estado participe en definir competencias, actualizar planes de estudio y brindar mentorías reales.

En representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el evento estuvo encabezado por la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, quien destacó el valor de estas alianzas estratégicas, señalando que la incorporación del talento joven y la colaboración con la academia son indispensables para construir una administración más eficiente, competitiva y orientada a la excelencia.

La exposición de motivos de la firma de este convenio estuvo a cargo de la directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía, Natividad González Degollado, quien agradeció la disposición de las instituciones para construir esta alianza con la Secretaría de Economía.

Con esta destacada intervención en la capital del país, la UAT consolida su liderazgo en la agenda educativa nacional y reafirma la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de posicionar a la máxima casa de estudios como un aliado estratégico del Estado mexicano para el desarrollo social.