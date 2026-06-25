Promueven en Tamaulipas la paz y prevención de adicciones a través de “Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad”: INJUVE

-Como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 25 de 2026.- A fin de impulsar la conciencia social a través de las expresiones artísticas, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo la jornada denominada “Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad”. Esta iniciativa busca promover estilos de vida saludables entre la juventud y la comunidad en general a través del arte y el trabajo comunitario, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México.

El programa se alineo al arranque oficial desde la conferencia “La Mañanera”, encabezada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), que dirige Abraham Carro Toledo, así como con institutos estatales y municipales.

“Desde el ámbito estatal, siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, el Instituto se suma a estas acciones no solo para dignificar entornos comunitarios, sino para conectar con la ciudadanía y contribuir a la generación de paz y la lucha contra las adicciones”, destacó Oscar Azael Rodríguez Perales, titular del INJUVE.

Al respecto, informó que en las Canchas de Futbol Rápido “Alejandro Flores Camargo”, ubicadas en la colonia Sierra de San Carlos de Ciudad Victoria, se llevó a cabo la actividad principal, donde se rehabilitó y reforestó un área verde, además de realizarse la pinta de un mural con un fuerte mensaje de paz y de participación social.

Asimismo, bajo su coordinación y durante esta estrategia, participaron voluntarios, practicantes y prestadores de servicio social. La acción se proyectó para ser replicada en diversas regiones de la entidad, convocando a juventudes de los municipios de Tampico, Ciudad Madero, Mante, Padilla, San Fernando, Soto La Marina, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, entre otros.

“Este es un esfuerzo colectivo que refleja el compromiso de transformar nuestros entornos mediante el acceso a la cultura, deporte y bienestar; fomentando la convivencia y los valores fundamentales gracias a la suma de voluntades”, concluyó el funcionario estatal, destacando la estrecha colaboración del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

De igual manera, se extendió un reconocimiento especial a las y los jóvenes integrantes de Lazos de Bienestar del DIF Tamaulipas, quienes con su entusiasmo, dinamismo y convicción social se convirtieron en una pieza clave para el desarrollo y éxito de estas actividades, demostrando el poder transformador de la juventud cuando trabaja en favor de su comunidad.

Al evento asistieron representantes de diversas dependencias estatales; entre ellas, Mesas de Paz en Tamaulipas, el Sistema DIF, Cultura y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.