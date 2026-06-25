POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Repunte en la actividad productiva de Tamaulipas

Una nota periodística difundió que 5 mil 600 personas pudieron acceder a una oportunidad laboral formal en el presente año, lo cual representa el 50 % de la meta anual que se habían fijado las políticas institucionales, y tan solo durante la semana pasada, mil 200 personas lograron incorporarse a un empleo. Estos resultados, tienen que ver con el desempeño de mecanismos de intermediación, impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las empresas y nuevos emprendedores que aportaron capital y esfuerzo, así mismo con quienes contribuyen con su fuerza de trabajo.

Pero detrás de la generación de estas oportunidades, están una serie de recursos que han creado las instituciones gubernamentales para construir un clima de seguridad y certeza a los empresarios. Y también a la resolución de los mexicanos, de sobrevivir en esas condiciones.

La percepción es que la paz pública que alguna vez se vio interrumpida, rompiendo con el clima de tranquilidad y certidumbre para los capitales, hoy ha regresado y vive un buen momento. Sin embargo, cuesta trabajo reconocerlo, cuando las cifras oficiales proporcionan resultados escalofriantes, vea usted:

LO QUE COSTÓ A TAMAULIPAS SU RECUPERACIÓN ECONÓMICA. -De 2018 a 2024, las cifras de homicidios son extremadamente altas, en promedio son 30 mil muertes anuales y son registros del INEGI. Como lo atestigua el hecho de que en 2020 hubiera 36 mil 773 casos; en 2018 hubo 36 mil 685; 2019 cerró con 36 mil 661 homicidios y 2021 con 35 mil 700 de esta clase de eventos.

En 2024 la violencia reportó 33 mil 231 defunciones dolosas, una ligera baja con respecto a los años anteriores inmediatos. Google reporta que, de enero a mayo de 2026, hay un registro promedio diario de 50.4 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2016.

El descenso, hay que reconocerlo, se construyó no sólo en este sexenio sino en los inmediatos anteriores, fue paulatino, no surgió de la noche a la mañana y en los últimos 4 años, se cerró la pinza con inmejorables resultados. Ese es el contexto en el que se da la reducción de homicidios y que ha permitido un repunte en la actividad productiva del estado.

En esas circunstancias, las ferias y jornadas del empleo, que promueve la secretaría del Trabajo tienen una importante aportación, porque conectan oportunidades con fuerza laboral; las dependencias, encargadas de dar trámite a la apertura de estos negocios se ha vuelto más ágil, y las instituciones encargadas de la seguridad pública han realizado su aportación de manera efectiva y sustancial.

Es un trabajo en equipo, que hoy da resultados en la generación de empleo, y en el desarrollo económico con el fortalecimiento de los capitales que en el día a día impulsan el crecimiento de Tamaulipas.

DISTINGUE GATTÁS A ESTUDIANTES DE EXCELENCIA. – El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, entregó la “Medalla al Mérito Guadalupe Victoria” a estudiantes y maestros de secundarias generales, técnicas y telesecundarias, que se han distinguido por su constancia, esfuerzo y excelencia. Lo hace sabiendo que estimular el desarrollo de capacidades es contribuir a conformar ciudadanos capaces y dedicados a entregar su esfuerzo para hacer de Victoria un mejor lugar donde vivir.

Esta es la primera ocasión, que el Gobierno de Victoria galardonó en el nivel de secundaria, a las y los alumnos con mayor aprovechamiento académico, que son ejemplo y motivo de inspiración para sus compañeros, y un orgullo para el municipio.

En esta ocasión asistió la Secretaría de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina y autoridades educativas, acompañaron al alcalde Gattás; también asistió la presidenta del DIF Victoria, Sra. Lucy de Gattás. En tan especial ocasión, el jefe edilicio, exhortó a los galardonados a continuar persiguiendo sus metas, enfrentar nuevos desafíos y construir un futuro de oportunidades; “vayan por sus sueños”, indicó.