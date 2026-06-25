Lleva DIF Tamaulipas servicios integrales de salud a las familias de San Fernando

-Familias del polígono Loma Alta recibieron atención médica, estudios, aparatos funcionales y diversos apoyos a través del Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar

San Fernando, Tamaulipas.- Junio 25 de 2026.- Cientos de familias del polígono Loma Alta, en el municipio de San Fernando, recibieron atención médica y diversos servicios integrales a través del Corredor de la Salud, una iniciativa del programa Lazos del Bienestar, que coordina el Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal.

Desde temprana hora, familias de esta comunidad acudieron a la jornada para acceder a consulta médica general, atención nutricional y dental, servicios de salud integral de la mujer, entrega de lentes graduados y para vista cansada, aparatos auditivos y funcionales, realización del examen iBreast, servicio de farmacia, afiliación al IMSS Bienestar y un módulo de vacunación, entre otros apoyos.

Durante la jornada, Patricia Lara Ayala, directora general del Sistema DIF Tamaulipas, recorrió cada uno de los módulos instalados en el Corredor de la Salud para constatar la atención brindada a las familias y conocer de primera mano los servicios ofrecidos por las dependencias e instituciones participantes.

También se incluyó un espacio de gestión comunitaria para escuchar y atender de manera directa las peticiones de la población, fortaleciendo el acompañamiento cercano y la asistencia social.

En esta ocasión, las integrantes del Círculo Violeta de San Fernando presentaron productos elaborados por ellas mismas, entre los que destacaron figuras de yeso, bisutería y repostería, actividades que les permiten generar ingresos adicionales para sus hogares y contribuir al desarrollo de su comunidad.

En el Corredor de la Salud participaron las secretarías de Salud, Educación y General de Gobierno, además del IMSS Bienestar y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, sumando esfuerzos para acercar servicios esenciales a la población de atención prioritaria.

Lazos del Bienestar es un programa que opera en 12 polígonos de 10 municipios prioritarios del estado y está diseñado para reducir la violencia y la marginación social mediante la construcción de redes comunitarias y espacios de paz.

A través de acciones como los Corredores de la Salud, el Sistema DIF Tamaulipas continúa acercando atención integral y humanitaria a las familias.