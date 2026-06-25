Inicia SSPT entrega de becas para fortalecer la educación de servidores públicos y sus familias

-Con estas acciones el gobernador Américo Villarreal reafirma su compromiso con la educación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 25 de 2026.- Atendiendo la instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, personal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas instaló en el Complejo Estatal de Seguridad Pública un módulo de atención para el pago de becas a personal operativo y administrativo.

Para una mejor organización, la dispersión en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se dividió en dos jornadas de acuerdo al orden alfabético de la inicial del primer apellido en un horario de 09:00 a 15:00 horas durante los días jueves y viernes de la presente semana.

Sin embargo, para garantizar que el total de personas beneficiarias obtenga este beneficio otorgado por el Gobierno del Estado, la encargada de Becas para Servidores Públicos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, Brenda Estrada Carmona, exhortó a quienes no puedan acudir en los días establecidos a comunicarse al: 834 318 8257 para consultar los detalles respecto a la prórroga.

Debido a que esta beca está dirigida tanto a personas en la función pública como a sus hijos e hijas que se encuentren estudiando, destacó que las y los beneficiarios han externado su agradecimiento con el gobernador, Américo Villarreal Anaya por estos incentivos que impulsan la educación y las facilidades para que el pago se realice en su lugar y horario de trabajo.