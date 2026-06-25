Fortalecen la coordinación para el desarrollo forestal sustentable en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 25 de 2026.- Durante un importante encuentro que reunió a representantes de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como a académicos, investigadores, productores silvícolas y miembros del sector social, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Forestal de Tamaulipas 2026.

El evento fue encabezado por el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien destacó que el objetivo es establecer las directrices estratégicas, conocer los trabajos interinstitucionales y garantizar la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de Tamaulipas.

Varela Flores subrayó que durante el 2026 se tiene una disponibilidad presupuestal de 4.7 millones de pesos. Dicho recurso se destinó al componente 3, incendios forestales, para operar 4 brigadas contra incendios forestales con 40 combatientes, las cuales están debidamente capacitadas y equipadas.

De igual manera, se destinaron recursos para material divulgativo de los talleres forestales y ambientales, así como para la producción de planta forestal que posteriormente es distribuida por la Secretaría. En el programa Extensionismo Forestal 2026 se está trabajando en cinco comunidades de los municipios de Jaumave, Llera y Miquihuana, atendiendo a 150 productores en los temas de especies no maderables y carbón vegetal, con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández dijo que este consejo es con el propósito de fortalecer la coordinación, la participación y la toma de decisiones en materia forestal. Asimismo, se establecieron las bases para el funcionamiento de los Comités Técnicos del Consejo y se reiteró el compromiso de las instituciones participantes para impulsar acciones orientadas al manejo forestal sustentable.

Además, se definieron las bases para el funcionamiento de sus Comités Técnicos y se reafirmó el compromiso de impulsar el manejo forestal sustentable, la conservación de los recursos naturales y el aprovechamiento responsable de los ecosistemas en beneficio del desarrollo ambiental y social de la entidad.

En el evento también participaron Carlos Argueta Spínola, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR; Jesús Rubén Navarrete Galván en representación de Héctor Joel Villegas González, secretario general del Gobierno; Horacio del Ángel Castillo, titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en Tamaulipas; José María Saldívar López, en representación de la PROFEPA en Tamaulipas; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, así como representantes de los municipios de Altamira, González, Soto la Marina, Reynosa, Nuevo Laredo.