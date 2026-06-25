Avanzan las acciones para lograr playas más ordenadas y seguras en Tamaulipas

La Pesca, Soto La Marina.- Junio 25 de 2026.- Con el propósito de modernizar la gestión de los recursos costeros y garantizar un desarrollo turístico responsable, representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal se reunieron en este municipio para dar seguimiento al proceso de ordenamiento de las playas de Tamaulipas.

En la mesa de trabajo se revisaron los avances logrados hasta el momento y se definieron acciones concretas para fortalecer la normatividad vigente, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Entre los asistentes participaron Horacio del Ángel Castillo, representante de la SEMARNAT; Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA); Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, presidenta municipal de Soto la Marina; así como representantes de la Secretaría de Marina, PROFEPA, CONANP y Guardia Estatal.

Entre los principales temas destacaron: el establecimiento de zonas de uso público y restringido; la protección de áreas naturales; la seguridad de los bañistas; la implementación de medidas ambientales para combatir la contaminación; y la regulación de vendedores y servicios turísticos.

Esta colaboración tripartita busca generar playas más ordenadas, limpias y seguras, promoviendo un equilibrio entre el disfrute turístico, la actividad económica y la conservación del entorno marino y costero, refirió el secretario de Turismo.

“En beneficio del turismo y el desarrollo regional, el gobernador Américo Villarreal Anaya trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno de la República, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, explicó el funcionario estatal.

Con estas acciones, Tamaulipas reafirma su compromiso de ofrecer a locales, visitantes y extranjeros espacios de recreación de calidad, contribuyendo al crecimiento sostenible del sector turístico estatal, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas.