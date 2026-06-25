Atienden estudiantes de la UPV conferencia sobre adicción al celular

Victoria, Tamaulipas.– Junio 25 de 2026.- Con el propósito de que las y los jóvenes reciban una formación integral, estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), de las carreras de Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital e Ingeniería en Mecatrónica, asistieron a la conferencia sobre la nomofobia, impartida por Federico Gabriel García Franco, profesor de asignatura adscrito al Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica de la universidad.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la UPV, indicó que la presentación estuvo organizada por el área de Pedagogía de la institución, donde se abordó la nomofobia, que es la adicción a los teléfonos móviles, hablándose desde el inicio de la comunicación digital, con base en los primeros equipos de cómputo y, posteriormente, del surgimiento del internet, así como de las aplicaciones y plataformas digitales actuales.

Mencionó que durante la presentación se explicó que la nomofobia se define como el miedo irracional a no tener teléfono móvil; es decir, el miedo o la ansiedad irracional a no tener acceso a este dispositivo, lo que puede generar una adicción por dependencia a dichos equipos de comunicación.

También se comentó que el celular no es malo; sin embargo, usarlo en exceso sí perjudica a la persona, provocando afectaciones por su uso irracional, como la ansiedad, el nerviosismo, la falta de concentración y el bajo rendimiento académico, entre otros.

Señaló que la mejor forma de contrarrestar esto es que las personas realicen otras actividades, como hacer deporte, leer, divertirse al aire libre, escuchar música y, en general, participar en interacciones sociales y culturales que permitan el fortalecimiento de la unión familiar.

Castillo Cortés destacó que este tipo de actividades son de amplio beneficio para las y los universitarios, toda vez que generan orientación y forman parte de la formación profesional de la comunidad estudiantil.

Refrendó el compromiso de quienes forman parte de la Universidad Politécnica de Victoria de preparar a las y los estudiantes con una visión integral y global, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.