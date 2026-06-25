Acerca la Feria Nacional de Empleo oportunidades laborales e inclusión en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Junio 25 de 2026.- Cientos de personas buscadoras de empleo tuvieron acceso a vacantes, servicios de vinculación laboral y alternativas de desarrollo profesional durante la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral Matamoros 2026, un espacio diseñado para fortalecer el encuentro entre el sector productivo y el talento tamaulipeco.

Durante la jornada, que contó con todo el respaldo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, se destacó la importancia de generar mecanismos que faciliten el acceso a empleos formales, dignos e incluyentes, fortaleciendo la competitividad de las empresas y contribuyendo al bienestar de las familias de la región.

El evento reunió a representantes del sector empresarial, organismos sindicales, instituciones educativas y dependencias gubernamentales, quienes sumaron esfuerzos para ampliar las oportunidades de contratación y promover la inclusión laboral en Matamoros.

Además de la oferta de más de mil 400 vacantes, las y los asistentes recibieron orientación sobre los programas y servicios que ofrece el Servicio Nacional del Empleo, así como herramientas para fortalecer sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

En el presídium participaron el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Emmanuel Reséndez Gómez; Selene Villalobos Cruz, representante de la STPS en la zona norte; José Jaime Mellado Vázquez, coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo en Matamoros; y Consuelo Nayeli Lara Monroy, directora general del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de la visión del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientada a generar más oportunidades de empleo, inclusión y bienestar para las y los tamaulipecos.