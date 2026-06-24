Sostiene Olga Sosa diálogo por la cultura con artistas y promotores culturales de Matamoros

La cultura y el arte son parte fundamental del humanismo mexicano que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum para tener un México más justo en el que todos vivan en paz.

Matamoros, Tamaulipas.- El Museo del Ferrocarril, un edificio que data de la primera mitad del siglo XX, fue el escenario de un encuentro entre la comunidad artística y cultural de esta ciudad y la Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, quienes propusieron cambios legislativos, gestiones y acciones estratégicas para promover y fortalecer al talento local.

En el marco de un diálogo abierto y cercano con creadores culturales, la morenista informó a la comunidad artística de Matamoros, los avances que ha tenido la Cuarta Transformación en materia de cultura, con una secretaria que promueve la infraestructura audiovisual con la Cineteca ubicada en la sección IV de Chapultepec, las acciones de Mi Patrimonio no se vende, el impulso de vientos del pueblo del Fondo de Cultura Económica, Original, México Canta, Semilleros de talento y otra seria de acciones en favor de los derechos culturales y en la ruta de mejorar las condiciones laborales del sector.

Los promotores culturales, artistas y maestros compartieron con la Senadora sus talentos y sus demandas; Olga Sosa, por su parte, reconoció el valor que aportan al bienestar desde sus actividades artísticas o de cultura, argumentó que desde el legislativo también se han logrados dos cambios sustanciales; la nueva Ley de Cine y el Audiovisual para actualizar el marco del legal del sector, fortaleciendo la regulación de producción, distribución, comercialización y exhibición de obras de cine, de tal suerte que se garantiza 10% de conservación en salas de producciones nacionales, horarios equitativos y 14 días de cartelera, además de promover la producción cinematográfica plural e incluyente, con inclusión de subtítulos y tecnología asistida, y la visibilidad en plataformas digitales, lo cual fortalece la libertad creativa, y finalmente, fortalece el valor e identidad del cine con una mayor regulación del FOCINE.

La senadora también informó de las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, para proteger a los actores de doblaje ante la clonación e inteligencia artificial, garantizando certidumbre jurídica y la identidad.

Los artistas y promotores expusieron a la senadora Tamaulipeca sus inquietudes y necesidades a la legisladora morenista, quien se comprometió a abrir espacios en el Senado de la República para que puedan exponer su trabajo.

“El arte y la cultura son sinónimo de humanismo y por eso nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una activa promotora de estos dos activos con que cuenta México. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y qué mejor que en este lugar increíble, el museo del Ferrocarril, que guarda la fascinante historia de los trenes en México”, afirmó.

De igual manera, la senadora tamaulipeca aseguró que el gobernador está muy interesado en rescatar el patrimonio histórico de la entidad, así como de promover a los nuevos talentos, a través de espacios donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar su talento.

Asimismo, la representante de Tamaulipas en la cámara alta del Congreso de la Unión, quien ha sido una impulsora de la cultura tamaulipeca les ofreció gestionar espacios para la exposición de sus obras en la sede del Senado y otros puntos de la Ciudad de México, con el propósito de que el talento de Matamoros y de Tamaulipas se exponga más allá de nuestra tierra.