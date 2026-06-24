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Primera Jornada de Empleo acercó vacantes a buscadores de trabajo en Miguel Alemán

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Miguel Alemán, Tamaulipas.- Junio 24 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, continúa acercando oportunidades de empleo formal a las distintas regiones del estado, facilitando el contacto directo entre empresas y personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral en la región ribereña, se llevó a cabo la Primera Jornada de Empleo en el municipio de Miguel Alemán, donde se ofertaron más de un centenar de vacantes laborales con la participación de 17 empresas y la nutrida asistencia de buscadores de empleo.

Bajo las instrucciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, en coordinación con el Gobierno Municipal de Miguel Alemán, la jornada permitió a las personas buscadoras de empleo recibir atención directa de representantes empresariales, quienes ofrecieron oportunidades para perfiles operativos, técnicos y profesionistas, con salarios que van de los 13 mil 410 a los 25 mil pesos mensuales.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Emmanuel Reséndez Gómez quien participó en el arranque oficial del evento junto a autoridades estatales y municipales, reafirmando el compromiso de impulsar oportunidades laborales para las y los tamaulipecos a través del Servicio Nacional de Empleo.

Las autoridades que acompañaron esta jornada fueron, Ramiro Cortéz Barrera, presidente municipal de Miguel Alemán; Laura Verónica Peña Martínez, presidenta municipal de Nuevo Guerrero; Ernestina Perales Ortiz, presidenta municipal de Camargo; Nataly García Díaz, presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz; Consuelo Nayeli Lara Monroy, directora general del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas; Felipe Alejandro Rodríguez García, coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo en Reynosa; y José Leopoldo Aguilar Leal, responsable del módulo del SNE en Miguel Alemán.

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