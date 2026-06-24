DIF Tamaulipas mantiene abierta la convocatoria para la Licenciatura en Terapia Física en el CREE

Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de junio y el examen de admisión se aplicará el 6 de julio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 24 de 2026.- Con el propósito de formar profesionales de la salud capaces de brindar atención especializada y humanista en el área de la rehabilitación, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, mantiene abierta la convocatoria para ingresar a la Licenciatura en Terapia Física que se imparte en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Las solicitudes de ingreso se recibirán hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del CREE, ubicadas en la calle Ricardo Flores Magón número 195, en la colonia Doctores de Ciudad Victoria.

El examen de admisión se aplicará el 6 de julio y los resultados se darán a conocer el 3 de agosto del presente año.

Las y los aspirantes deberán presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses e historial académico de preparatoria o equivalente, todos ellos en original y copia.

La ficha de inscripción tiene una cuota de recuperación de 770 pesos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 834 316 25 25 y 834 316 10 20, extensiones 200 y 2002; enviar un correo electrónico a ensenanzaeinvestigacion.cree@diftamaulipas.gob.mx o acudir directamente a las instalaciones del CREE.

La convocatoria también puede consultarse en el sitio oficial del Sistema DIF Tamaulipas.