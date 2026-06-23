Senadora Olga Sosa se reúne con empresarios y líderes sociales de Valle Hermoso

Informó sobre la tecnificación del campo para un mejor aprovechamiento del agua en beneficio del campo y de la población.

Valle Hermoso, Tamaulipas.- Cumpliendo con el compromiso y la convicción de estar cerca del pueblo, la Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, se reunió con representantes del sector empresarial y liderazgos sociales de este municipio quienes le hicieron saber sus principales inquietudes.

La representante de Tamaulipas en el Senado, escuchó con atención las demandas del sector productivo y social de Valle Hermoso, entre las que destacan el anhelo de alcanzar la fronterización de este municipio; un proyecto para regresar la industria maquiladora, la calidad del agua, el aprovechamiento de los productos del campo para la generación de biocombustibles y la ampliación de servicios de salud.

“Cuenten conmigo como su senadora para acompañarlos en las gestiones. Afortunadamente tenemos en México y en Tamaulipas a los mejores aliados: la presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya”, subrayó.

Olga Sosa destacó que el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es la reivindicación de la gente y devolverle la dignidad al pueblo de México y en ese sentido reconoció el esfuerzo de los empresarios locales para lograr el aumento del salario mínimo, reducir la pobreza e impulsar la economía local mediante “El Plan México”.

En ese sentido señaló que uno de los temas prioritarios en la región de Valle Hermoso es la tecnificación del distrito de riego, con el objetivo de hacer un mejor aprovechamiento del agua y terminar con el acaparamiento.

Como presidenta de la Comisión de Agricultura, la congresista federal escuchó la problemática de los 24 ejidos de Valle Hermoso que hoy solicitan ser incluidos en el programa Producción para el Bienestar que apoya a productores de hasta 20 hectáreas de tierra productiva para fortalecer sus cultivos