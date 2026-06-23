Se gradúan estudiantes del CEDEX en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- En una ceremonia de objetivos alcanzados, la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, encabezó la entrega de certificados y constancias a alumnas y alumnos del Centro de Educación Extraescolar “Solidaridad” (CEDEX) en la Unidad de Bienestar Lindavista en Ciudad Victoria.

En la clausura del ciclo escolar 2025-2026, más de 50 personas, entre jóvenes y adultos recibieron producto de su esfuerzo y dedicación, certificados, diplomas y constancias al concluir su preparación gratuita en forma semi-escolarizada y de capacitación para el empleo, en una estrategia coordinada con la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

En su mensaje, la titular de SEBIEN agradeció al secretario de Educación en Tamaulipas Miguel Ángel Valdéz García, por su permanente apoyo para abrir oportunidades de superación para jóvenes y adultos, a través del aprendizaje y el desarrollo personal.

Dijo que el objetivo de CEDEX es lograr que las personas adquieran conocimientos y aptitudes que les permitan su integración productiva a la sociedad, en un trabajo colaborativo de participación ciudadana y de gobierno, que da forma a la visión de transformación para el bienestar que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

Invitó a quienes concluyeron parte de su aprendizaje y preparación, a continuar escalando en su educación y, parafraseando al gobernador Américo Villarreal Anaya, les recordó que la suerte existe sólo cuando hay factores determinantes como la educación y la preparación con disciplina para estar listos ante las oportunidades que ofrece la vida.

Agregó que mediante estos espacios se da respuesta a los objetivos de este gobierno de no dejar a nadie sin el acceso a mejores oportunidades de bienestar a través de la educación, por medio de un trabajo de colaboración entre la SEBIEN y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la subsecretaría de Planeación que dirige Silvia Martínez Guerra.

Luego de anunciar que ya se trabaja en nuevas estrategias para el mejoramiento de este Centro de Bienestar, a través de la instalación de equipos de cómputo y salones climatizados, pidió mantener la confianza en que se trabaja por el bienestar de las y los tamaulipecos.

“Por favor no dejen de creer en este gobierno de la transformación, estamos trabajando para el pueblo porque es nuestra función”, precisó.

A esta ceremonia asistieron Leticia Saucedo Castillo, directora de CEDEX Solidaridad, Daniela San Juan Mar Manrique, coordinadora de Programas Compensatorios, la subsecretaria de Fortalecimiento de Bienestar Social, Alejandra Félix Ramos, José Alfredo Jiménez Leal, supervisor de la zona escolar 7, y Adolfo Orozco Balboa, encargado de la Unidad de Bienestar Social.