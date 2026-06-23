Estatales

Refuerza Salud acciones de atención ante temperaturas superiores a 40 grados

34 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades propias de esta temporada como diarreas, lesiones térmicas, deshidratación, insolación o incluso golpe de calor a consecuencia de las altas temperaturas que llegan a superar los 40 grados centígrados en territorio tamaulipeco,

Dijo que es oportuno atender los llamados que emiten los canales oficiales además de las recomendaciones como, mantenerse bien hidratados, no exponerse a tiempos prolongados bajo el sol, mantener especial atención con los menores, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

“Por instrucciones del gobernador Américo Villareal Anaya, se reforzó la coordinación con todo el Sector Salud para atender las necesidades que pudieran provocar las altas temperaturas, y para ello, el personal se encuentra debidamente capacitado para atender cualquier eventualidad”, destacó.

Informó que a la fecha se tiene un acumulado de 13 casos registrados en las unidades de salud asociados a las altas temperaturas, de los cuales, 4 presentaron deshidratación; 6 golpe de calor, 2 insolación y lamentablemente una defunción por golpe de calor correspondiente al municipio del Mante.

Recomendó que ante síntomas como:

– Sequedad en la boca.

– Cansancio.

– Debilidad.

– Dolor de cabeza.

– Mareos.

– Acudir de manera inmediata al Centro de Salud más cercano.

Y utiliza:

– Ropa de colores claros, ligera y holgada.

– Artículos que permiten proteger del sol como sombreros o sombrillas, protector solar.

– En caso de realizar actividades que requieren exposición prolongado al sol, como los trabajadores de la construcción, tomar descansos de 10 minutos a la sombra.

Otras recomendaciones de suma importancia son:

– Lavarse las manos con frecuencia, antes de comer, al preparar los alimentos, y antes y después de ir al baño.

– Consumir los alimentos bien cocidos.

– Cuidar la manipulación del pescado y marisco.

– No dejar los alimentos por tiempos prolongados a temperatura ambiente y conservarlos en refrigeración.

– Desinfecta debidamente frutas y verduras.

– Ingerir abundantes líquidos y asegurarse que el agua sea desinfectada.

– Tener siempre en casa sobres de vida suero oral que puedes solicitar de manera gratuita en las unidades de salud.

34 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Consolida ITAVU el patrimonio de familias con escrituras y terrenos

36 min ago

Acelera Tamaulipas vinculación laboral; más de 5 mil personas consiguen empleo formal en 2026

38 min ago

Inicia SSPT Proceso de Promoción de Grados para Guardia Estatal 2026

40 min ago

Impulsa UAT alianza estratégica para fortalecer el sector ganadero en Tamaulipas

46 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button