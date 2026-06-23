Reconoce UPRR la excelencia académica de sus estudiantes

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- La Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) llevó a cabo la entrega de Reconocimientos a la Excelencia Académica a las y los estudiantes que obtuvieron un desempeño sobresaliente durante el cuatrimestre enero-abril de 2026, informó su rector, Héctor Diez Rodríguez.

Indicó que el objetivo de esta distinción es valorar el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que las y los jóvenes han demostrado en su formación profesional durante el más reciente periodo, representando en un ejemplo para la comunidad universitaria.

Destacó la importancia de fomentar una cultura de excelencia académica entre los universitarios, que motive a sus compañeras y compañeros a desarrollar al máximo sus capacidades y a mantener un alto nivel de desempeño en sus estudios. Asimismo, resaltó que el éxito académico es resultado de la constancia, la responsabilidad y el compromiso diario con el aprendizaje.

“La excelencia académica es el resultado del trabajo constante, la disciplina y la determinación. Hoy reconocemos a estudiantes que han demostrado que el esfuerzo siempre da resultados. Los invito a seguir preparándose y a convertirse en profesionistas capaces de transformar positivamente su entorno”, expresó.

Reiteró que este tipo de reconocimientos forman parte de las acciones que impulsa la universidad para promover el mérito académico y elevar la formación integral de sus estudiantes, incentivándolos a continuar desarrollando sus habilidades y conocimientos para enfrentar con éxito los retos del mundo laboral y profesional.

Agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior y por impulsar políticas que generan mayores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes tamaulipecos.