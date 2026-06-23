Proyectan a jóvenes científicos tamaulipecos hacia la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 22 de 2026.- El talento, la creatividad y el compromiso de estudiantes de educación media superior y superior, expresados en proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que generan soluciones para los retos de la sociedad, fueron reconocidos durante la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas (FECIT) 2026.

La ceremonia de premiación y clausura fue presidida por Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, quien felicitó a las y los participantes y ganadores que representarán al estado en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2027, que tendrá como sede el estado de San Luis Potosí.

Por su parte, Julio Martínez Burnes, Director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, (COTACYT), destacó que la FECIT 2026 representa el principal espacio de encuentro para el talento científico juvenil del estado y constituye una plataforma para fortalecer las vocaciones científicas, la creatividad y la innovación entre las nuevas generaciones.

Señaló que este esfuerzo forma parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a brindar mayores oportunidades para que las juventudes desarrollen su potencial y contribuyan al bienestar de sus comunidades.

Reconoció también el liderazgo del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar acciones que fortalecen la formación científica, tecnológica y académica de las y los estudiantes tamaulipecos.

La FECIT 2026 se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica y de la estrategia rumbo a la Copa FUTBOTMX 2026, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), consolidándose como un espacio para el desarrollo científico y tecnológico.

Otras autoridades presentes fueron la diputada Yuriria Iturbe Vázquez; Gladys Teresa Valdez González, rectora del CRETAM; Evelia Reséndiz Balderas, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT y representante de Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; entre otros.