ANA LUISA GARCÍA G.

< En el Día Internacional de las Viudas

Este martes 23 de junio se conmemoró el “Día Internacional de las Viudas”, y créame que lo ignoraba, pese a que fue promulgado por la ONU en 2010. La circunstancia es que, en el supuesto de que México abraza las celebraciones cobijadas por ese organismo de naciones, debió de haber dado significación a la festividad, cuyo propósito hoy se identifica con los Derechos Humanos, dado que su instauración debe contribuir a visibilizar la situación de pobreza, discriminación, y vulnerabilidad en general, que enfrentan las mujeres al perder a su esposo.

Existe una estimación que refiere que, en México, un 80 % de personas que sufren de viudez, pertenecen al género femenino. El propósito de visibilizar esta circunstancia de vulnerabilidad, es contribuir a defender sus derechos.

Desde 2005 se conmemora el Día Internacional de las Viudas, y fue lanzado por una fundación caritativa del Reino Unido y de ahí se extendió su práctica a otros países, entre ellos Estados Unidos, Ruanda, Siria, Kenia, India, Bangladés y Sudáfrica, entre otros, hasta llegar a México.

Son objetivos de esta conmemoración: Promover la igualdad en el acceso a herencias, tierras y recursos; reivindicar pensiones y protección social para evitar la marginación; así como, erradicar estigmas culturales y sociales para evitar la marginación.

Usted dirá que estas condiciones que mencionamos, no se dan en México, efectivamente no se dan en viudas precisamente, pero sí en el género femenino en general. Hay zonas del país, bastante remotas donde prevalecen tradiciones, “culturas”, que rigen la vida de las comunidades, sobre todo las más apartadas de los centros urbanos.

De todas maneras, es bueno sembrar y fomentar, sentimientos de equidad y protección a quienes más lo necesiten. Y es una responsabilidad, particularmente, de quienes gobiernan esas comunidades.

LA OTRA VIUDA. – Cerramos el tema con el siguiente apunte. “La viuda alegre” de Franz Lehár. Usted puede buscarla en Google, describe la figura de una mujer, libre, rica, poderosa e independiente, la cual aparece una y otra vez en el arte y la literatura europea. Es una pieza musical que ha deleitado y sigue deleitando al público de todos los tiempos; en México se popularizó, llegó por barco a Veracruz, era el medio de transporte usual de la época para conectar a Europa con nuestro país.

Así es como, a finales del Siglo XIX compañías de zarzuela cruzaban el Golfo de México, venían de Europa llegaban a Cuba y a nuestro país, entraban por el Puerto Jarocho, en ese trayecto conectaron a La Habana, con Nueva York y Nueva Orleans. Entonces la “Viuda Alegre” no sólo fue un tema musical, sino una acepción de uso común para referirse a féminas de costumbres ligeras para la época (hoy le llamamos light). Esa es nuestra efeméride del 23 de junio.

FUNCIONARIOS FISCALES DEL PAÍS SE REÚNEN EN TAMAULIPAS. – Desde luego que es significativo que Tamaulipas sea sede de la próxima reunión nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, la cual tendrá lugar en Tampico con la participación de representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (federal) y titulares de Finanzas de las 32 entidades del país. Esto ocurrirá el jueves y viernes de esta semana. En ese escenario se conocerán las proyecciones de participaciones estatales y se evaluará la recaudación de los 31 estados y ciudad de México.

Los temas centrales son: Evaluación de participaciones y recortes, los secretarios de finanzas tendrán oportunidad de exponer, por una parte, la evolución de sus ingresos y por otra, el ajuste de participaciones federales que tuvieron que enfrentar.

El otro tema se desarrollará bajo la rúbrica de Federalismo Fiscal; se proponen mesas de trabajo para evaluar la coordinación fiscal, la disciplina financiera, así como la distribución equitativa de recursos.

El tercer tópico se refiere al Desempeño Local, y trata de la evaluación y reconocimiento del cumplimiento de las obligaciones y la vigilancia fiscal de los estados. Sin duda un evento muy importante e interesante para quienes se ocupan de las cuestiones públicas.

ESTADO Y MUNICIPIO BUSCAN TRABAJADOR DESAPARECIDO. – Este martes por la tarde, seguían sin localizar al trabajador que presta sus servicios en la compañía que tiene a su cargo, las obras de construcción de la 2ª línea del acueducto Guadalupe Victoria. Al respecto, Protección Civil realiza labores de búsqueda en la zona, y por lo mismo, no se ha permitido iniciar reparaciones en esa área, en tanto no se localice a esta persona.

El personal de COMAPA Victoria se mantiene en alerta, para atender la reparación del acueducto en cuanto lo autorice Protección Civil, por ahora no hay acceso a esa zona. De tal manera que las bombas del Acueducto Guadalupe Victoria se encuentran apagadas, el suministro de agua potable puede ser interrumpido, y en general, habrá baja o nula presión en gran parte de la ciudad, sobre todo en la zona oriente y sur oriente de la ciudad.

Algunas zonas no se han visto, ni se verán afectadas, porque se abastecen del manantial de La Peñita, así como, de los pozos profundos. Frente a esta emergencia unen esfuerzos COMAPA Victoria con el gobierno del Estado, llevando a cabo la distribución de agua mediante el servicio de pipas, a diferentes, instituciones educativas, de salud y de atención a personas vulnerables.

TECNOLOGÍAS FORTALECEN SECTOR GANADERO: UAT. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas es pieza clave en la alianza con otros órdenes de gobierno, para establecer estrategias que fortalezcan al sector ganadero en Tamaulipas. En ese tenor, es que se inauguró el curso-taller, “Manejo Eficiente de Ranchos para Mejorar la Productividad”, acto a cargo del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien resaltó la importancia de la capacitación continua, la aplicación de nuevas tecnologías y el trabajo conjunto para fortalecer al sector ganadero del estado. ”

El rector estuvo acompañado del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa y del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García.

En esa ocasión el rector afirmó que esta actividad es una muestra de la sinergia que existe en Tamaulipas para impulsar a este sector.

“Esto no es de una sola persona o de una sola institución, es de que todos sigamos de la mano, así como lo estamos haciendo con el tema del gusano barrenador”.

La alianza institucional que sostienen la UAT, Gobierno del Estado y la Unión Ganadera, es clave para seguir adelante y hacer frente a los grandes desafíos de la ganadería tamaulipeca. Testimonio de ello es el curso inaugurado este martes y que tendrá lugar hasta el jueves 25 de junio, en las instalaciones de la UGRT y de las facultades de Ingeniería y Ciencias de Medicina Veterinaria y Zootecnia; en él, participarán connotados especialistas de las universidades autónomas de Nuevo León, Estado de México y Querétaro, y de instituciones como el Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA), el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA, entre otros organismos.