Impulsa ITCV nuevas generaciones para el desarrollo y bienestar de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- La educación es una de las herramientas fundamentales para impulsar el bienestar y la competitividad de Tamaulipas; por eso, es relevante que continúe formando profesionistas de calidad, aseguraron autoridades durante la ceremonia de graduación de la XCIV generación de profesionistas del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV).

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, en representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, felicitó a las y los graduados por culminar exitosamente su formación profesional, destacando que este logro es recompensa por los años de compromiso, disciplina y perseverancia.

Subrayó que el Tecnológico de Ciudad Victoria se ha consolidado como una de las instituciones más importantes de educación superior en Tamaulipas, formando generaciones de profesionistas preparados para responder a los retos de una sociedad en constante transformación.

“Hoy concluye una etapa de preparación académica, pero también inicia una nueva oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos y contribuir al desarrollo de sus comunidades, del estado y del país”, señaló.

Reconoció también la labor de madres y padres de familia, docentes y personal administrativo, quienes desempeñaron un papel fundamental en el acompañamiento y formación de las y los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica.

En el marco de esta celebración, también fue inaugurado el nuevo Gimnasio-Auditorio del Tecnológico de Ciudad Victoria, espacio que fortalecerá la infraestructura educativa y deportiva de la institución, brindando mejores condiciones para el desarrollo integral de las y los estudiantes.

La ceremonia fue presidida por la directora de la institución, Deysi Yésica Álvarez Vergara, contándose también con la presencia del secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, y otras autoridades educativas y municipales.