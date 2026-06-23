Garantiza ITAVU protección jurídica al patrimonio público de Jiménez

​El convenio permitirá escriturar áreas verdes, espacios de equipamiento y edificios municipales, facilitando su regularización y el acceso a programas para su mejora y rehabilitación

Jiménez, Tamaulipas.- Junio 23 de 2026.- En atención a las indicaciones del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, el director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Guillermo Treviño Cantú, se llevó a cabo la firma del Convenio de Escrituración de Áreas Verdes, Áreas de Equipamiento y Edificios Públicos de la cabecera municipal de Jiménez.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Museo Conde Sierra Gorda y representa un paso importante para fortalecer la certeza jurídica y la seguridad patrimonial de los bienes públicos municipales, garantizando su adecuada regularización y protección legal.

En esta firma participaron la presidenta municipal, Corina Esther Garza Arreola; el coordinador de Delegaciones del ITAVU, Germán Fernández Guzmán; y el delegado del Instituto en la región, Protacio Vicente Salazar Rodríguez, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía.

La formalización de este convenio permitirá al municipio contar con la documentación legal que acredite la propiedad de áreas verdes, espacios de equipamiento y edificios públicos, lo que facilitará el acceso a programas y apoyos federales, estatales y municipales destinados a la mejora, rehabilitación y equipamiento de estos espacios.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, a través del ITAVU, continúa impulsando estrategias que fortalecen el desarrollo urbano ordenado, brindan seguridad jurídica al patrimonio público y generan mayores oportunidades de bienestar y progreso para las familias tamaulipecas.

“Seguimos trabajando para construir municipios más fuertes, con infraestructura adecuada y mejores condiciones para el desarrollo de sus comunidades”, señaló Treviño Cantú.